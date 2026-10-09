Chhattisgarh Crime: रात में अकेली महिला को देखकर डोल गया 3 अपराधियों का मन, बच्ची को भी नहीं छोड़ा; जज ने कहा- फांसी पर चढ़ाओ

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2024 में एक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या के मामले में तीन लोगों को फांसी की सज़ा और एक अन्य को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) ने गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को 2024 में एक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या के लिए तीन लोगों को मौत की सज़ा और एक अन्य को उम्रकैद की सज़ा सुनाई.

सरकारी वकील सुरेश शर्मा ने बताया कि ज़िला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC) आनंद प्रकाश वारियाल ने सभी चार आरोपियों को दोषी ठहराया और उनमें से तीन – कुलदीप साहू (32), चंद्रकांत चौधरी (28) और फूल सिंह उर्फ ​​रिंकू (28) को फांसी की सज़ा सुनाई. पुलिस के अनुसार, कुलदीप साहू पहले भी अपराध कर चुका है. कुलदीप ने 13 अक्टूबर, 2024 को सूरजपुर शहर में अपने साथियों की मदद से 35 वर्षीय महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी थी.

महिला के साथ बनाए संबंध

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि महिला और उसकी बेटी की हत्या से पहले महिला के साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया था. सुरेश शर्मा ने कहा कि महिला के शरीर पर चोट के 33 निशान थे, जबकि बच्ची के शरीर पर 28 निशान थे. अपराध बहुत गंभीर था और इसे बिना किसी उकसावे के अंजाम दिया गया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि आरोपियों को दी जाने वाली सज़ा ऐसी होनी चाहिए जो एक मिसाल बने और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोके. पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के बड़े भाई ने फ़ैसले का स्वागत किया.

फैसले का पीड़ित के परिजन ने किया स्वागत

उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा फ़ैसला है. हमें ऐसे ही फ़ैसले की उम्मीद थी. यह फ़ैसला हमें इस दुख से उबरने में मदद करेगा. हमारे परिवार ने बहुत कुछ सहा है. हम इस फ़ैसले से संतुष्ट हैं. पुलिस के मुताबिक, कुलदीप साहू को ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सूरजपुर से बाहर निकाला गया था, लेकिन वह 13 अक्टूबर, 2024 को शहर में मौजूद था.

पुलिसकर्मी पर फेंका था गर्म तेल

घटना वाली उस रात कुलदीप साहू ने कथित तौर पर कॉन्स्टेबल घनश्याम सोनी पर गर्म तेल फेंका, जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के रास्ते पर तैनात थे. इस दौरान घनश्याम सोनी ने उसे पकड़ने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि सूरजपुर पुलिस स्टेशन के हेड कॉन्स्टेबल और अन्य कर्मियों ने कुलदीप साहू की तलाश शुरू की. जब उन्हें वह मिला और उन्होंने उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर उन्हें कार से कुचलने की कोशिश की.

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चला मुकदमा

पुलिस ने बताया कि इसके बाद कुलदीप साहू भागकर हेड कॉन्स्टेबल के घर में घुस गया, जहां उसने उनकी पत्नी और बेटी पर हमला किया. महिला और उसकी बेटी की हत्या से पहले कुलदीप साहू और उसके साथियों ने कथित तौर पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने बताया कि बाद में उनके शवों को उनके घर से लगभग चार किलोमीटर दूर पिधा गांव में फेंक दिया गया. बाद में कुलदीप साहू और अन्य तीन आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में मुक़दमा चलाया गया.