Chhattisgarh Crime News: एक गांव, 8 लाशें और एक साइको किलर… कब्र से निकालेगए शव; रोंगटे खडे कर देगी ये कहानी

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ के बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव में एक के बाद एक हो रही रहस्यमयी मौतों ने लोगों की नींद उडा दी थी. हर मौत के बाद सवाल उठते थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था. अब इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठ चुका है. पुलिस की जांच में सामने आया कि इन मौतों के पीछे गांव का ही एक शख्स था, जिसने बदले की आग में आठ लोगों को मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने न सिर्फ अपने जुर्म कबूल किए, बल्कि हत्या की जो वजह बताई, उसने सभी को हैरान कर दिया.

3 महीने में 8 मौतें

गांव में पिछले तीन महीनों के दौरान करीब 8 मौतें हो गई थी. लगातार हो रही मौतों के कारण गांव वालों में डर और आशंका का माहौल है. पूरे गांव में चर्चा था कि सभी मृतक अपनी मौत से पहले आरोपी रामसहाय जायसवाल के साथ बैठकर शराब पीते थे. इसी वजह से ग्रामिणों पर उसका शक गहराता गया. गांव वालों ने रामसहाय जायसवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप है कि वह शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर लोगों को मार रहा था.

कब्र से निकलवाए शव

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया. पुलिस ने फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए सात मृतकों के शवों को कब्र से निकलवाए गए. एक का अंतिम संस्कार किया जा चुका था. पुलिस ने शवों का जांच कर सबूत जुटाए.

जांच में सामने आया चौंकाने वाला राज

पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी ने गांव के एक व्यक्ति से चूहे मारने की दवाई भी ली थी. जांच और गहन पूछताछ के बाद आरोपी रामसहाय जायसवाल ने हत्या का आरोप स्वीकार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने कहा कि ‘मृतकों के साथ उसका कभी न कभी विवाद हुआ था. जिसमें रंजिश, संबंध विवाद, चुनावी मतभेद और पत्नी पर बुरी नजर रखने की आशंका थी.

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पुलिस भी हुई हैरान

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने विवादो के कारण लोगों को निशाना बनाया. आरोपी के कबूलनामे के बाद गांव में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पहले से शक था. लेकिन खुलासा इतना भयानक होगा, ये अंदाजा नहीं था. पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है.

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