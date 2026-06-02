Maharashtra Crime: बेहद शर्मनाक! महाराष्ट्र में 5 साल के बेटे का रेप कर रहा था पिता, फिर जन्मदिन पर मां ने बेटे से पूछा…

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक बेहद ही घिनौना मामला सामने आया है. पूरा मामला सतारा इलाके का है, जहां एक पांच साल के बच्चे का यौन शोषण किया गया. सबसे शर्मनाक बात ये है कि बच्चे का यौन शोषण उसके पिता ने ही किया. अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर सतारा पुलिस स्टेशन में 32 साल के आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

जन्मदिन पर परेशान दिख रहा था बच्चा

बताया जा रहा है कि बच्चे का जन्मदिन होने के बावजूद वह काफी डरा-सहमा और परेशान नजर आ रहा था. बच्चे के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर उसकी मां को संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने बच्चे से बातचीत की और उसे भरोसे में लेकर उसकी परेशानी जानने की कोशिश की.

इसके बाद बच्चे ने अपनी मां को ऐसी जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के सभी लोगों के होश उड़ गए. बच्चे ने आरोप लगाया कि उसके पिता बार-बार उसके शरीर को गलत तरीके से छूते थे और गलत काम करते थे.

बच्चे को डराया-धमकाया भी गया था

साथ ही बच्चे ने यह भी बताया कि उसे इस बारे में किसी को न बताने के लिए डराया-धमकाया गया था. आरोपी पति उससे कहता था कि ‘मम्मी को बताया तो छत से फेंक दूंगा’ मामले की गंभीरता को देखते हुए मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

हालांकि, रिश्तों को तार-तार करने वाली इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं समाज को भी सोचने पर मजबूर करती है.