Home > क्राइम > भारी थी लाश, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर ऐसे लगाई ठिकाने; छतरपुर में पड़ोसी ने ले ली भाभी की जान

भारी थी लाश, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर ऐसे लगाई ठिकाने; छतरपुर में पड़ोसी ने ले ली भाभी की जान

Chhatarpur Crime: बुधवार को छतरपुर ज़िले एक छोटे से गांव के पास कचरे के ढेर में एक महिला की लाश के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया. दरअसल, गुरुवार को पुलिस की जांच में इस बार की जानकारी मिली हैं कि नशे की हालत में महिला के गाली-गलौज करने से नाराज़ होकर उसके एक पड़ोसी  ने उसकी पहले लकड़ी के डंडे से मारकर उसकी जान ले ली.

By: Heena Khan | Published: August 8, 2026 12:34:18 PM IST

chattarpur crime
chattarpur crime


Chhatarpur Crime: बुधवार को छतरपुर ज़िले एक छोटे से गांव के पास कचरे के ढेर में एक महिला की लाश के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया. दरअसल, गुरुवार को पुलिस की जांच में इस बार की जानकारी मिली हैं कि नशे की हालत में महिला के गाली-गलौज करने से नाराज़ होकर उसके एक पड़ोसी  ने उसकी पहले लकड़ी के डंडे से मारकर उसकी जान ले ली. इसके बाद उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर दिए और उन्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया. वहीं अब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, मृतक महिला की पहचान 40 साल की रुखसाना खान के तौर पर हुई है, जो बब्लेश अहिरवार की पत्नी थी.

पड़ोसी के घर क्या करने गई थी रुखसाना 

जानकारी के मुताबिक रुखसाना 4 अगस्त से गायब थी. उसकी पहली शादी उत्तर प्रदेश के महोबा में हुई थी और 2011 में उसने सूरजपुरा रोड के रहने वाले बब्लेश अहिरवार से दूसरी शादी रचाई थी. उसके पति बब्लेश ने इस बात की जानकारी दी है कि रुखसाना को शराब की लत थी और वो अक्सर घर से चली जाती थी. इतना ही नहीं उसने ये भी बताया कि 4 अगस्त की दोपहर जब वो काम से खाना खाने घर लौटा, तो उसने रुखसाना को एक पड़ोसी के घर बैठे देखा. उसने उसे घर आकर खाना खाने को कहा, लेकिन उसने साफ इंकार कर दिया. 

You Might Be Interested In

शराब पीकर करने लगी थी गाली गलोच 

पति का कहना है कि शाम को लौटने पर उसकी पत्नी कहा गई कुछ पता नहीं चला. काफ़ी खोजबीन के बाद रुखसाना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. अगले दिन, 5 अगस्त को खबर मिली कि गांव के कचरे के ढेर में एक लाश पड़ी है, जिसके कई हिस्से हुए है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पूछताछ के दौरान पड़ोसी बुद्ध अहिरवार ने हत्या की बात कबूल कर ली. आरोपी ने बताया कि रुखसाना 4 अगस्त को शराब पीने उसके घर आई थी. काफ़ी शराब पीने के बाद वो गाली-गलौज करने लगी; इससे नाराज़ होकर उसने उसके सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया. चोट लगने से रुखसाना की मौके पर ही मौत हो गई.

ये भी पढ़ें:   3000 में बुलाई लड़की, वही निकली पत्नी; बीवी को सामने देख पति के पैरों तले खिसकी जमीन

शव उठाने में हुई दिक्क्त तो… 

आरोपी ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि रात में शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करते समय उसे शव उठाने में दिक्कत हो रही थी. इसलिए, उसने कुल्हाड़ी से शव के दो टुकड़े कर दिए और दोनों हिस्सों को गांव के कचरे के ढेर में फेंक दिया. 5 अगस्त को महिला की तलाश के दौरान, ग्रामीणों को कचरे में शव मिला और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

Tags: crime newsMP Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना एक्टिंग, छप्परफाड़ कमाई कर रहे बॉलीवुड के सितारे!

August 8, 2026

कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार?

August 8, 2026

इमरान हाशमी के 5 बेस्ट गाने

August 7, 2026

ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक?

August 7, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए काजू?

August 7, 2026

5 हसीनाएं, जिन्होंने साड़ी पहनकर बारिश के गानों पर किया...

August 7, 2026
भारी थी लाश, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर ऐसे लगाई ठिकाने; छतरपुर में पड़ोसी ने ले ली भाभी की जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारी थी लाश, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर ऐसे लगाई ठिकाने; छतरपुर में पड़ोसी ने ले ली भाभी की जान
भारी थी लाश, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर ऐसे लगाई ठिकाने; छतरपुर में पड़ोसी ने ले ली भाभी की जान
भारी थी लाश, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर ऐसे लगाई ठिकाने; छतरपुर में पड़ोसी ने ले ली भाभी की जान
भारी थी लाश, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर ऐसे लगाई ठिकाने; छतरपुर में पड़ोसी ने ले ली भाभी की जान