भारी थी लाश, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर ऐसे लगाई ठिकाने; छतरपुर में पड़ोसी ने ले ली भाभी की जान

Chhatarpur Crime: बुधवार को छतरपुर ज़िले एक छोटे से गांव के पास कचरे के ढेर में एक महिला की लाश के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया. दरअसल, गुरुवार को पुलिस की जांच में इस बार की जानकारी मिली हैं कि नशे की हालत में महिला के गाली-गलौज करने से नाराज़ होकर उसके एक पड़ोसी ने उसकी पहले लकड़ी के डंडे से मारकर उसकी जान ले ली. इसके बाद उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर दिए और उन्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया. वहीं अब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, मृतक महिला की पहचान 40 साल की रुखसाना खान के तौर पर हुई है, जो बब्लेश अहिरवार की पत्नी थी.

पड़ोसी के घर क्या करने गई थी रुखसाना

जानकारी के मुताबिक रुखसाना 4 अगस्त से गायब थी. उसकी पहली शादी उत्तर प्रदेश के महोबा में हुई थी और 2011 में उसने सूरजपुरा रोड के रहने वाले बब्लेश अहिरवार से दूसरी शादी रचाई थी. उसके पति बब्लेश ने इस बात की जानकारी दी है कि रुखसाना को शराब की लत थी और वो अक्सर घर से चली जाती थी. इतना ही नहीं उसने ये भी बताया कि 4 अगस्त की दोपहर जब वो काम से खाना खाने घर लौटा, तो उसने रुखसाना को एक पड़ोसी के घर बैठे देखा. उसने उसे घर आकर खाना खाने को कहा, लेकिन उसने साफ इंकार कर दिया.

शराब पीकर करने लगी थी गाली गलोच

पति का कहना है कि शाम को लौटने पर उसकी पत्नी कहा गई कुछ पता नहीं चला. काफ़ी खोजबीन के बाद रुखसाना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. अगले दिन, 5 अगस्त को खबर मिली कि गांव के कचरे के ढेर में एक लाश पड़ी है, जिसके कई हिस्से हुए है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पूछताछ के दौरान पड़ोसी बुद्ध अहिरवार ने हत्या की बात कबूल कर ली. आरोपी ने बताया कि रुखसाना 4 अगस्त को शराब पीने उसके घर आई थी. काफ़ी शराब पीने के बाद वो गाली-गलौज करने लगी; इससे नाराज़ होकर उसने उसके सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया. चोट लगने से रुखसाना की मौके पर ही मौत हो गई.

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शव उठाने में हुई दिक्क्त तो…

आरोपी ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि रात में शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करते समय उसे शव उठाने में दिक्कत हो रही थी. इसलिए, उसने कुल्हाड़ी से शव के दो टुकड़े कर दिए और दोनों हिस्सों को गांव के कचरे के ढेर में फेंक दिया. 5 अगस्त को महिला की तलाश के दौरान, ग्रामीणों को कचरे में शव मिला और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.