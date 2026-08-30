Home > क्राइम > पतीले में पकाए लाश के टुकड़े, और सूटकेस में…, पत्नी को लगी थी पति के नाजायज संबंध की भनक; फिर ऐसे खत्म कर दिया सौतन का किस्सा

पतीले में पकाए लाश के टुकड़े, और सूटकेस में…, पत्नी को लगी थी पति के नाजायज संबंध की भनक; फिर ऐसे खत्म कर दिया सौतन का किस्सा

Chennai Crime | Pati Patni Love Affair: चेन्नई के पास गुडुवांचेरी से हत्या का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, चेन्नई के पास गुडुवांचेरी में हत्यारों ने महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया

By: Heena Khan | Published: August 30, 2026 9:57:38 AM IST

chennai murder case
chennai murder case


Chennai Crime | Pati Patni Love Affair: चेन्नई के पास गुडुवांचेरी से हत्या का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, चेन्नई के पास गुडुवांचेरी में हत्यारों ने महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, इतना ही नहीं, उसके शरीर के टुकड़े किए और कुछ हिस्सों को सब्ज़ियों और आटे के साथ बिरयानी पकाने वाले बर्तन में पका डाला. इतना ही नहीं, उन्होंने शरीर के बाकी हिस्सों को एक सूटकेस में पैक किया और ट्रेन से भेज दिया. इस खौफनाक घटना का तब खुलासा हुआ जब आगरा रेलवे स्टेशन पर यह लावारिस सूटकेस मिला. पुलिस की एक स्पेशल टीम ने इस सनसनीखेज मामले में मणिपुर से फरार जोड़े पति और पत्नी को हिरासत में ले लिया है.साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  पुलिस के मुताबिक, जब तमिलनाडु एक्सप्रेस आगरा रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक लावारिस सूटकेस मिला. उसे खोलने पर एक महिला के शरीर के कटे हुए हिस्से मिले. मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने जांच शुरू की.

सूटकेस में मिले शरीर के टुकड़े 

हुआ कुछ यूं कि पुलिस को सूटकेस के अंदर एक प्लास्टिक कवर पर चेन्नई की एक प्रमुख टेक्सटाइल कंपनी का नाम मिला. इस सुराग ने पुलिस को आगरा से चेन्नई तक पहुंचाया. इसके बाद, उन्होंने चेन्नई और आसपास के इलाकों में 350 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज चेक की. वहीं फिर जांच के बाद, पुलिस को एक खास जोड़े की हरकतें बेहद अजीब लगी. फुटेज से पता चला कि गुडुवांचेरी जाने से पहले जोड़े ने ट्रेन में सूटकेस छोड़ दिया था.

You Might Be Interested In

वहीं CCTV फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर, पुलिस ने गुडुवांचेरी में उस किराए के घर का पता लगाया जहां आरोपी जोड़ा रहता था. घर की तलाशी लेने पर शरीर के बाकी हिस्से बरामद हुए. जांच से पता चला कि हत्या के बाद, आरोपियों ने सबूत मिटाने और पहचान छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी. इसी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने शरीर के कुछ हिस्सों को पकाया और बाकी हिस्सों को ट्रेन से भेजने के लिए सूटकेस में पैक किया.

Chitrakoot Flood: आ गई MP में बाढ़! Nepal के बाद चित्रकूट में देखने को मिला भयानक मंजर; बह गए सैकड़ों घर, दुकाने और पुल

आखिर क्यों कि महिला की बेरहमी से हत्या 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक महिला की पहचान हैथुल निशा के तौर पर हुई है. दरअसल, वो तांबरम के पास एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी. पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि हैथुल निशा काम के दौरान आरोपी माणिक लस्कर से मिली थी. पुलिस का कहना है कि, इसके बाद दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया. वहीं जब माणिक की पत्नी भागमती माझी को इस रिश्ते के बारे में जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया. विवाद बढ़ गया और पुलिस के मुताबिक, माणिक और भागमती ने मिलकर हैथुल निशा को मौत के घाट उतार दिया. वहीं हत्या के बाद, जोड़े ने शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की कोशिश की. लेकिन, आगरा रेलवे स्टेशन पर मिले एक सूटकेस और चेन्नई की ओर इशारा करने वाले एक सुराग ने उनके पूरे प्लान का पर्दाफाश कर दिया. 

Toxic box office collection day 4: यश की ‘टॉक्सिक’ ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, चौथे दिन पार किया 250 करोड़ का आंकड़ा

Tags: Chennai Crimechennai murder caselove affair
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अरिश्फा खान?

August 29, 2026

पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?

August 29, 2026

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स

August 28, 2026

कौन हैं बिग बॉस 20 के कंटेंस्टेंट्स?

August 28, 2026

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026
पतीले में पकाए लाश के टुकड़े, और सूटकेस में…, पत्नी को लगी थी पति के नाजायज संबंध की भनक; फिर ऐसे खत्म कर दिया सौतन का किस्सा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पतीले में पकाए लाश के टुकड़े, और सूटकेस में…, पत्नी को लगी थी पति के नाजायज संबंध की भनक; फिर ऐसे खत्म कर दिया सौतन का किस्सा
पतीले में पकाए लाश के टुकड़े, और सूटकेस में…, पत्नी को लगी थी पति के नाजायज संबंध की भनक; फिर ऐसे खत्म कर दिया सौतन का किस्सा
पतीले में पकाए लाश के टुकड़े, और सूटकेस में…, पत्नी को लगी थी पति के नाजायज संबंध की भनक; फिर ऐसे खत्म कर दिया सौतन का किस्सा
पतीले में पकाए लाश के टुकड़े, और सूटकेस में…, पत्नी को लगी थी पति के नाजायज संबंध की भनक; फिर ऐसे खत्म कर दिया सौतन का किस्सा