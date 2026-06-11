प्रेमी पर भरोसा करना पड़ा भारी! मेले में घूमने के बहाने जंगल ले गया युवती को… फिर सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई

Chatra Gangrape Murder Case: झारखंड के चतरा जिले में एक युवती की मौत का मामला पुलिस जांच के बाद एक खौफनाक अपराध में बदल गया. कुछ दिन पहले नदी किनारे बालू में दबा मिला शव पुलिस के लिए पहेली बना हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे ऐसी परतें खुलती गईं जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, युवती अपने परिचित युवक पर भरोसा कर उसके साथ गई थी. उसे बताया गया था कि मेले में घूमने चलना है, लेकिन रास्ता मेले की बजाय जंगल में ले गए. यहीं से पूरी घटना ने भयावह रूप ले लिया.

नदी किनारे मिले शव से शुरू हुई जांच

6 जून को स्थानीय लोगों ने नदी किनारे बालू में दबा एक शव देखा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया. शुरुआती जांच में पहचान नहीं हो सकी, इसलिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया.कई घंटों की जांच और तकनीकी पड़ताल के बाद मृतका की पहचान हुई. इसके बाद पुलिस ने उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की.

प्रेम संबंध बना जांच का अहम सुराग

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती का एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. इसी कड़ी ने जांच को नई दिशा दी. कॉल डिटेल, पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस संदिग्धों तक पहुंच गई.बताया जा रहा है कि घटना वाली रात युवती अपने परिचित युवक और उसके साथियों के संपर्क में थी. पुलिस को यहीं से पूरे मामले की कड़ी मिल गई.

जंगल में हुई वारदात

पुलिस का दावा है कि युवती को मेले में घुमाने की बात कहकर जंगल की तरफ ले जाया गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इसके बाद आरोपियों ने पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या की साजिश रची.वारदात को अंजाम देने के बाद शव को नदी किनारे ले जाकर बालू में दबा दिया गया, ताकि किसी को इसकी भनक न लगे.

चार आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे