मर्सिडीज की स्पीड ने छीनी खुशियां! क्लब के बाहर खड़े 2 लोगों को गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे के बाद ड्राइवर फरार

Chandigarh Mercedes Accident: एक मर्सिडीज कार धूल भरी और गड्ढों वाली सड़क पर तेजी से जा रही है. यह लग्जरी गाड़ी भीड़-भाड़ वाले इलाके से गुजरती है लेकिन लोगों की भीड़ के कारण उसे रुकना पड़ता है. फिर वह गाड़ी पीछे की ओर मुड़ती है और एक ऐसे आदमी को टक्कर मार देती है जिसे कार के आने का जरा भी अंदाजा नहीं था. हैरानी की बात यह है कि गाड़ी के नीचे आने के बावजूद, वह आदमी कुछ ही सेकंड बाद उठकर चला जाता है.

ये तस्वीरें चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 26 में हुई हिट-एंड-रन घटना के मोबाइल फोन फुटेज से ली गई हैं. यह घटना शनिवार शाम शहर के एक क्लब के बाहर हुई. ड्राइवर ने मौके से भागने से पहले दो लोगों को घायल कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ड्राइवर की तलाश कर रही है.

घायलों को चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक सेक्टर 26 की बाबूधाम कॉलोनी के रहने वाले अमनजत और सेक्टर 44 के रहने वाले अलंस प्रीत शनिवार शाम सेक्टर 26 के एक डिस्कोथेक गए थे. जब वे क्लब से बाहर निकल रहे थे, तो तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उन्हें टक्कर मार दी.

सूचना मिलने पर सेक्टर 26 की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को GMCH-32 ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरों से फुटेज जब्त करने के बाद जांच शुरू कर दी है. गाड़ी और ड्राइवर की पहचान करने के लिए तकनीकी सबूतों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.

: एक मर्सिडीज कार धूल भरी और गड्ढों वाली सड़क पर तेजी से जा रही है. यह लग्जरी गाड़ी भीड़-भाड़ वाले इलाके से गुजरती है लेकिन लोगों की भीड़ के कारण उसे रुकना पड़ता है. फिर वह गाड़ी पीछे की ओर मुड़ती है और एक ऐसे आदमी को टक्कर मार देती है जिसे कार के आने का जरा भी अंदाजा नहीं था. हैरानी की बात यह है कि गाड़ी के नीचे आने के बावजूद, वह आदमी कुछ ही सेकंड बाद उठकर चला जाता है.

ये तस्वीरें चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 26 में हुई हिट-एंड-रन घटना के मोबाइल फोन फुटेज से ली गई हैं. यह घटना शनिवार शाम शहर के एक क्लब के बाहर हुई. ड्राइवर ने मौके से भागने से पहले दो लोगों को घायल कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ड्राइवर की तलाश कर रही है.

घायलों को चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक सेक्टर 26 की बाबूधाम कॉलोनी के रहने वाले अमनजत और सेक्टर 44 के रहने वाले अलंस प्रीत शनिवार शाम सेक्टर 26 के एक डिस्कोथेक गए थे. जब वे क्लब से बाहर निकल रहे थे, तो तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उन्हें टक्कर मार दी.

सूचना मिलने पर सेक्टर 26 की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को GMCH-32 ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरों से फुटेज जब्त करने के बाद जांच शुरू कर दी है. गाड़ी और ड्राइवर की पहचान करने के लिए तकनीकी सबूतों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.