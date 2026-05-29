Chandigarh Crime: रात में बेड पर पत्नी और बेटी के बीच में सोया शख्स, फिर लड़की की तरफ मुंह कर करने लगा… मां ने रंगे हाथ पकड़ा

Chandigarh Crime News: चंडीगढ़ से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता ने 12 साल की बेटी से छेड़खानी की. बताया जा रहा है कि आरोपी पिता कई महीनों से बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था. बच्ची ने मां को बताया भी, लेकिन वह मुकर गया. इसके बाद मां ने उसे रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई.

एक रात जब सौतेला पिता, मां व बेटी साथ सो रहे थे तो आरोपी पंखे की हवा न आने के बहाने बीच में लेट गया और फिर बच्ची से अश्लील हरकतें करने लगा. यह देखकर सोने का नाटक कर रही मां ने तुरंत उसे छेड़छाड़ करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया.

आरोपी ने महिला को मारे थप्पड़

उसने विरोध किया तो आरोपी ने महिला को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और थोड़ी देर में वहां से फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. साथ ही उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी पंचकूला का रहने वाला है और वाटर सप्लाई विभाग में नौकरी करता है.

बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पहले पति की मौत हो चुकी है. पहली शादी से उसकी 12 साल की बेटी है. कुछ साल पहले उसकी मुलाकात पंचकूला निवासी हर्ष शर्मा से हुई थी. दोनों करीब चार साल तक रिलेशनशिप में रहे. इसके बाद उन्होंने शादी कर ली.

नशा करता है आरोपी

महिला ने बताया कि आरोपी उसके साथ चंडीगढ़ स्थित घर में रहने लगा. शादी के बाद उसे पता चला कि आरोपी नशा करता है. दिसंबर महीने में आरोपी ने पहली बार बेटी को जबरन पकड़ उसके साथ अश्लील हरकतें कीं, जब महिला घर पहुंची तो बच्ची ने पूरी बात उसे बताई.

इसके बाद उसने अपने पति हर्ष से इस बारे में पूछा, लेकिन वो उसकी कसम देकर बोला उसने ऐसी हरकत नहीं की है. महिला ने आगे बताया कि बच्ची झूठ बोल रही, इसका उसे विश्वास नही हुआ. वह उसी दिन से अपनी बच्ची पर निगरानी करने लगी.

महिला कर रही थी सोने की एक्टिंग

मई महीने में एक दिन रात के समय सभी इकट्ठा सोए. हर्ष बोला कि उसे पंखे की हवा नहीं लगती, इसलिए आज वो बीच में सोएगा. ये बोलते ही वह उसके और उसकी बेटी के बीच में सो गया. मां भी सोने की एक्टिंग करने लगी.

पति पहले उसकी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था. कुछ देर बाद वो दूसरी तरफ यानि बेटी की तरफ मुंह कर लेट गया. वह बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा था. यह देख उसने पति के थप्पड़ मारा, जिसके बाद हर्ष भी उल्टा उसे मारने लगा. काफी देर तक दोनों में हाथापाई होती रही और उसके बाद हर्ष वहां से भाग गया.