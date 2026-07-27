जिस कोमल के लिए परिवार से लड़ गया मोनू, उसने ही शादी के बाद बना लिए अपने छात्र से संबंध; पत्नी की बेवफाई से तंग आ फंदे से लटका

Chandigarh Extramarital Affair: कभी स्कूल की दोस्ती कॉलेज में प्यार बनी, फिर परिवारों के विरोध के बावजूद दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाईं. लेकिन 8 साल बाद वही रिश्ता एक ऐसी दर्दनाक कहानी बन गया, जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया.

चंडीगढ़ के मौलीजागरां निवासी 33 साल के मोनू ने कथित तौर पर पत्नी से अलगाव और बेटी से बिछड़ने के दर्द में फंदा लगाकर जान दे दी. अब इस मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके एक छात्र के खिलाफ जान देने के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे शुरू हुई थी मोनू और कोमल की प्रेम कहानी?

परिजनों के मुताबिक, मोनू और कोमल एक ही स्कूल में पढ़ते थे. बाद में दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो परिवारों ने इसका विरोध किया. परिवार का दावा है कि विरोध के बाद दोनों घर की छत पर चढ़ गए और शादी नहीं होने पर जान देने की बात कही. इसके बाद दोनों परिवार ने उनके प्यार के आगे घुटने टेक दिए और करीब 8 साल पहले उनकी शादी हो गई. शादी के बाद उनके घर नन्ही परी का जन्म हुआ, जो अब करीब 6 साल की है.

इतना गहरा प्यार होने के बाद कैसे आई रिश्ते में दरार?

परिवार के मुताबिक, शुरुआती कुछ साल तक उनका दांपत्य जीवन सामान्य रहा. मोनू ई-रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च उठाता था, जबकि कोमल घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी. इसी दौरान ट्यूशन पढ़ने आने वाले एक छात्र जिसका नाम सन्नी था, उसकी कोमल के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी. परिजनों का आरोप है कि दोनों के बीच अफेयर हो गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पति-पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई.

जब सन्नी युवकों के साथ कोमल को लेने पहुंचा

मोनू के परिवार ने आगे बताया कि करीब 15 दिन पहले सन्नी 15 से 20 युवकों के साथ उनके घर पहुंचा था. परिजनों का कहना है कि उसने हंगामा करते हुए कहा किव कोमल उसकी है और उसे अपने साथ ले जाएगा. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवा दिया. लेकिन उस समय कोई मामला दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद कोमल अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई.

बेटी से दूर होने का दर्द नहीं सह पाया मोनू

परिवार का कहना है कि कोमल के जाने के बाद मोनू पूरी तरह टूट चुका था. वह लगातार पत्नी और बेटी को वापस लाने की कोशिश करता रहा. उसकी मां का कहना है कि बेटे को सबसे ज्यादा अपनी 6 साल की बेटी की चिंता थी और वह उसे अपने पास रखना चाहता था. वह 7 जुलाई को अपनी बेटी से मिलने ससुराल भी गया था. वहां क्या हुआ, इसकी जानकारी उसने किसी को नहीं दी.

डायरी और वीडियो बने जांच का हिस्सा

मोनू के जान देने के बाद पुलिस को उसके घर से एक डायरी और एक वीडियो मिला. परिवार का कहना है कि वीडियो में वह अपने भाई के सामने रोते हुए अपनी मानसिक पीड़ा व्यक्त करता दिखाई देता है. वहीं डायरी में भी उसने अपने दर्द का जिक्र किया था. पुलिस इन दोनों सबूतों को जांच का अहम हिस्सा मानकर उनकी जांच कर रही है.

पत्नी और छात्र पर केस दर्ज

मोनू के भाई का आरोप है कि शुरुआती शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में पुलिस मुख्यालय में वीडियो और अन्य सबूत सौंपने के बाद 24 जुलाई को पत्नी कोमल और छात्र सन्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया.