Home > क्राइम > जिसे मानती थी भाई, उसी ने इज्जत की उड़ा दी धज्जियां… प्रेमी के दोस्त ने कमरे में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

जिसे मानती थी भाई, उसी ने इज्जत की उड़ा दी धज्जियां… प्रेमी के दोस्त ने कमरे में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

Chandigarh Crime: चंडीगढ़ की एक प्रोफेशनल कोर्स की छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त ने उसे धोखे से लुधियाना के एक होटल में बुलाया, नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

By: Shristi S | Published: August 4, 2026 7:13:02 PM IST

चंडीगढ़ में प्रेमी के दोस्त ने कमरे में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म
चंडीगढ़ में प्रेमी के दोस्त ने कमरे में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म


Chandigarh Student Assault Case: जिस शख्स पर एक युवती ने भाई जैसा भरोसा किया, उसी पर भरोसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गया. चंडीगढ़ की एक प्रोफेशनल कोर्स की छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त ने उसे धोखे से लुधियाना के एक होटल में बुलाया, नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

जब आरोपी का इससे भी मन नहीं भरा, तो उसने घटना के बाद कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब 8 महीने तक उसे ब्लैकमेल किया. हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अब चंडीगढ़ पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला लुधियाना पुलिस को भेज दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती है और एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही है. उसका एक युवक से करीब दो साल से प्रेम संबंध है और दोनों के परिवार शादी के लिए भी तैयार बताए जा रहे हैं. आरोपी महक प्रेमिका के बॉयफ्रेंड का दोस्त है और पहले कई बार पीड़िता से मिल चुका था. पीड़िता का कहना है कि वह आरोपी को भाई मानती थी, इसलिए उस पर कभी शक नहीं किया.

आरोपी ने पीड़िता के लिए कैसे रचा जाल?

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी अक्सर उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ बातें करता था और दावा करता था कि उसके कई अन्य लड़कियों से संबंध हैं. जब उसने आरोपी की बातों पर भरोसा नहीं किया, तो उसने कहा कि वह सबूत दिखाएगा और उन लड़कियों से मिलवाएगा. शादी की योजना बन रही थी, इसलिए पीड़िता सच जानने के लिए तैयार हो गई. 

नवंबर 2025 में जब पीड़िता किसी रिश्तेदार के यहां लुधियाना गई हुई थी, तब आरोपी ने उसे बस स्टैंड के पास एक होटल के कमरे में बुलाया और कहा कि जिन लड़कियों से मिलवाना है, वे वहीं आएंगी. वहां पहुंचने पर कोई लड़की मौजूद नहीं थी. आरोपी ने इंतजार करने को कहा और कुछ देर बाद कोल्ड ड्रिंक लाकर दी. पीड़िता का आरोप है कि उसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई.

दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी

युवती का कहना है कि जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हो चुका है. उसने आरोपी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वह उसे भाई मानती थी. आरोप है कि आरोपी ने सिर्फ इतना कहा हो गया, अब किसी को मत बताना. पीड़िता का आरोप है कि जब उसने पुलिस में जाने की बात की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसके पास उसके आपत्तिजनक वीडियो हैं, जिन्हें वह वायरल कर देगा. 

8 महीने बाद टूटी चुप्पी, पुलिस ने किया मामला दर्ज

काफी समय बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपने बॉयफ्रेंड को बताई. शुरुआत में उसने भी विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ सबूत देखने के बाद उसका साथ दिया. इसके बाद युवती ने चंडीगढ़ के SSP को शिकायत दी. जिसके बाद पुलिस ने जीरो FIR दर्ज कर मामला लुधियाना के डिवीजन नंबर-5 थाने को भेज दिया. पुलिस ने आरोपी महक के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात की है.

Tags: chandigarhcrimeLudhiana news
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