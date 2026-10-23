इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल करने की रंजिश में हत्या! चंडीगढ़ में 17 साल के किशोर को मारी गोली, इलाके में दहशत

चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में देर रात फायरिंग की घटना में 17 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई. आरोप है कि 17 साल के ही एक नाबालिग ने बाइक से आकर ऑटो पर तीन गोलियां चलाईं. पुलिस के मुताबिक, वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. जानिए पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर-22 स्थित सनातन धर्म मंदिर के सामने ऑटो पर फायरिंग की गई. एक गोली ऑटो चालक सिकंदर पासवान के कंधे में लगी, जबकि दूसरी गोली नैतिक की छाती में लगी. गंभीर रूप से घायल नैतिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हमले के दौरान नैतिक का एक दोस्त बाल-बाल बच गया. घायल ऑटो चालक का GMSH-16 अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का था विवाद

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई. पुलिस के मुताबिक मृतक नैतिक सेक्टर-32 स्थित एसडी स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था. बताया जा रहा है कि आरोपी और नैतिक के बीच सेंट जोसफ स्कूल में पढ़ाई के दौरान से ही विवाद चल रहा था. गाली-गलौज और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने को लेकर दोनों के बीच रंजिश बढ़ गई थी.

आरोप है कि सेक्टर-34 में नैतिक की पिटाई का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था. इसके बाद आरोपी ने नैतिक का पीछा किया और करीब एक घंटे बाद सेक्टर-22 में ऑटो पर फायरिंग कर दी. हालांकि, अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

घटना के बाद ऑपरेशन सेल ने डैशकैम फुटेज और चश्मदीदों की मदद से आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से .32 बोर की पिस्टल बरामद की है. मामले में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. नैतिक का शव अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस वारदात के पीछे की वजह और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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