Champawat POCSO Case: नाबालिग को बनाया गर्भवती, प्रसव के दौरान नवजात की मौत, नेपाल भागने से पहले आरोपी गिरफ्तार

Champawat POCSO Case: उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में सामने आए एक गंभीर पॉक्सो मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक नाबालिग किशोरी के गर्भवती होने और प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु होने की जानकारी सामने आई. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की.

पुलिस के अनुसार, नाबालिग पीड़िता से जुड़े मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी गई थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि घटना से जुड़े कुछ लोग गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया और संभावित ठिकानों पर नजर रखी.

नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी

थानाध्यक्ष बनबसा के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में शामिल आरोपी नेपाल सीमा की ओर भागने की योजना बना रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और शारदा नहर के पास एनएचपीसी क्षेत्र में घेराबंदी कर चार लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस की इस कार्रवाई से आरोपियों के फरार होने की योजना विफल हो गई और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

मुख्य आरोपी समेत चार लोगों पर कार्रवाई

गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी के अलावा उसके परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े तीन अन्य लोग भी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि इन सभी को मामले की जानकारी थी और आरोप है कि उन्होंने घटना से जुड़े तथ्यों को छिपाने या आरोपी की मदद करने का प्रयास किया. जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही है.

पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

मुख्य आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं अन्य गिरफ्तार आरोपियों पर साक्ष्य छिपाने, आरोपी को सहयोग देने और जांच को प्रभावित करने से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी

यह मामला एक बार फिर नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर समाज और कानून व्यवस्था के सामने गंभीर सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में समय पर शिकायत, संवेदनशील जांच और त्वरित कानूनी कार्रवाई पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और संबंधित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.