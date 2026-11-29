Bhopal Crime: न सड़क और न ही बस, इस बार तो जेल में ही महिला को हवस का शिकार बनाया गया. ये बात सुनकर आप भी हैरान होंगे. लेकिन ये मामला भोपाल से सामने आ रहा है. दरअसल, भोपाल सेंट्रल जेल के एक एडमिनिस्ट्रेटिव जेलर पर जेल परिसर के अंदर 58 साल की महिला गार्ड के साथ रेप करने का आरोप है, बताया गया है कि जब वो ड्यूटी पर थी तब उसके साथ ये घिनौना काम हुआ. महिला ने ऑफिसर, जिसका नाम मगनू सिंह मरावी है, उस पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने घटना के बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी.

वॉशरूम ले जाकर किया रेप

गांधी नगर पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद मरावी के खिलाफ FIR दर्ज की है और जांच शुरू की है. पुलिस ने शिकायत करने वाली महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया है और जेल परिसर के अंदर कथित क्राइम सीन का भी इंस्पेक्शन किया है. शिकायत के मुताबिक, यह घटना रात करीब 10.30 बजे हुई जब महिला गार्ड अपनी ड्यूटी के तहत जेल परिसर में पेट्रोलिंग कर रही थी. कथित तौर पर उसका सामना मरावी से हुआ, जिसने उसे जबरदस्ती वॉशरूम ले जाकर रेप करने से पहले गलत कमेंट्स किए. महिला ने आगे आरोप लगाया कि जेलर ने उसे इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद वह देर रात गांधी नगर पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई.

जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने महिला के सर्विस रिकॉर्ड का हवाला दिया

आरोपों के बीच, सेंट्रल जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जवाब जारी किया है, जिसमें महिला के सर्विस रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए हैं और उन शिकायतों का ज़िक्र किया गया है जो उसने सालों से जेल अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ़ कथित तौर पर दर्ज की हैं. एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, 2003 से उसकी सर्विस बुक में गलत बातें दर्ज हैं. इसमें महिला गार्ड से जुड़ी कई पिछली शिकायतों और एप्लीकेशन का भी ज़िक्र किया गया है. एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि 2004 में, उसने उस समय के जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ़ आरोप लगाए थे. 2018 में, उसने कथित तौर पर तीन कर्मचारियों के खिलाफ़ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की थी. 2021 में, उसने एक हेड गार्ड के खिलाफ़ कथित गलत व्यवहार की शिकायत की और एक दूसरे गार्ड पर उसे धमकाने का आरोप लगाते हुए एक एप्लीकेशन भी दी.

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एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे जेल के मेन गेटकीपर द्वारा दर्ज की गई 2026 की एक शिकायत का ज़िक्र किया, जिसमें कथित तौर पर महिला गार्ड पर उसे गाली देने और उसके खिलाफ़ झूठे आरोप लगाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था. लेकिन, उनके पिछले सर्विस रिकॉर्ड और शिकायतों के बारे में ये दावे, अपने आप में यह साबित नहीं करते कि मौजूदा आरोप सही हैं या गलत. अगर कोई हैं, तो उनकी अहमियत पुलिस जांच के दौरान पता लगाई जाएगी.