‘फिल्मों में काम दिलाऊंगी’ कहकर फंसाती थी मासूम लड़कियां, उन्हीं पैसों से काटी ऐशों आराम की जिंदगी… ऐसे पकड़ी गई यामी गौतम के साथ काम करने वाली मशहूर एक्ट्रेस!

एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कई बार ऐसे काले राज छिपे होते हैं, जिन पर से पर्दा उठता है तो अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं. टीवी और फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस संगीता बालन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. कभी यामी गौतम जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली और सन टीवी के पॉपुलर शो ‘वानी-रानी’ से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली संगीता आज एक सनसनीखेज जुर्म की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं. लाइमलाइट और शोहरत की आड़ में वह पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल खेल रही थीं, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. पुलिस ने जब इस मामले का भंडाफोड़ किया, तो पता चला कि यह अदाकारा ग्लैमर की दुनिया की आड़ में एक बड़ा सेक्स रैकेट चला रही थी. महंगी गाड़ियां, डिजाइनर साड़ियां और सोने के भारी-भरकम सेट पहनने वाली संगीता की लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे का यह काला सच किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया है.

कौन-कौन सी फिल्मों और शोज में किया था काम

संगीता बालन सिर्फ एक आम कलाकार नहीं थीं, बल्कि उन्होंने साउथ की कई नामी फिल्मों और सुपरहिट टीवी सीरियल्स में काम किया था. उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ भी स्क्रीन शेयर की थी. सन टीवी के ब्लॉकबस्टर शो ‘वानी-रानी’ में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें दक्षिण भारत का एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया था. लोग उनकी एक्टिंग के कायल थे और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी थी. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पर्दे पर सीधी-साधी दिखने वाली यह एक्ट्रेस असल जिंदगी में कुछ और ही खेल खेल रही है.

कैसे हुआ इस काले धंधे का पर्दाफाश

मीडिया रिपोर्टों की मानें तो पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास इस बात की पुख्ता जानकारी पहुंच चुकी थी कि चेन्नई के पनायुर इलाके में एक गुप्त खेल चल रहा है. पुलिस को एक खुफिया टिप मिली थी कि एक लग्जरी रिसॉर्ट में देह व्यापार का धंधा चल रहा है. इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से उस रिसॉर्ट पर अचानक छापा मारा. इस रेड के दौरान जो सामने आया, उसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया. पुलिस ने मौके से एक्ट्रेस संगीता बालन को चार बेकसूर लड़कियों और सतीश नाम के एक शख्स के साथ संदिग्ध हालत में रंगे हाथ दबोच लिया.

क्या था पूरा रैकेट और कैसे फंसाती थीं लड़कियां

पूछताछ में सामने आया कि संगीता और सतीश मिलकर पिछले दो साल से इस काले कारोबार को चला रहे थे. इस सिंडिकेट का काम करने का तरीका बेहद शातिर था. सतीश अलग-अलग जगहों से गरीब और मजबूर लड़कियों को ढूंढकर लाता था, जबकि संगीता उन मासूम लड़कियों को फिल्मों, टीवी शोज और मॉडलिंग में बड़ा ब्रेक दिलाने का लालच देती थी. काम और पैसे का सपना दिखाकर वह उन्हें इस दलदल में धकेल देती थी. इस अवैध धंधे से होने वाली मोटी कमाई के जरिए संगीता ऐशो-आराम की जिंदगी जी रही थी.

लग्जरी लाइफ और जेल की सलाखें

संगीता की सोशल मीडिया प्रोफाइल इस बात की गवाही देती थी कि वह कितनी लग्जरी लाइफ जी रही थी. उसकी तस्वीरों में महंगी गाड़ियां, ब्रैंडेड और कीमती साड़ियां साफ नजर आती थीं. लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी न कभी भरता ही है. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया. ग्लैमर की दुनिया में चमकने वाली इस एक्ट्रेस का यह पतन आज हर किसी के लिए एक बड़ा सबक बन गया है.

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