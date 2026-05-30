Crime News: मृत घोषित बेटी अचानक आई सामने, जेल की सलाखों के पीछे पिता-भाई और फिर सामने आया चौंकाने वाला सच

Crime News: पुलिस की एक बड़ी गलती के कारण एक पिता को अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में 22 दिन जेल में रहना पड़ा. उसका बेटा भी जेल चला गया और पूरे परिवार को समाज में बदनामी झेलनी पड़ी. रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया और परिवार अपनी बेटी की मौत का दुख मनाता रहा. लेकिन कहानी में तब बड़ा मोड़ आया जब पता चला कि जिस बेटी को मृत समझा गया था, वह जिंदा है और वापस लौट आई है. दरअसल, ये मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और महाराष्ट्र की सीमा का है. यहां युवती ने खुद सामने आकर अपने परिजनों को निर्दोष बताया है और उनकी रिहाई की माग की है. इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया पर अब सवाल उठने लगे हैं.

गायब हो गई थी शिवानी

ये मामला बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के खड़की गांव का है. यहां शिवानी नाम की एक युवती अप्रैल में अचानक से लापता हो गई थी. उस दौरान बताया गया कि अरुण नाम के एक युवक के साथ वह गायब हो गई. परिवार वालों ने 1 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस शिवानी की तलाश में जुट गई थी.

पुलिस को मिला अज्ञात शव

पुलिस की जांच के दौरान करीब 10 दिन बाद महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का सिर कटा और जला हुआ शव मिला. शव की हालात इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, कि महाराष्ट्र पुलिस ने आसपास के थानों में संपर्क किया. जिसके बाद बिना ठोस पहचान के उस शव को शिवानी मान लिया. जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद पुलिस ने जल्दबाजी करते हुए पिता न बापूराम कलमेगर और भाई अजय को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों को जेल में बंद कर दिया.

जिंदा निकली शिवानी

इस मामले पूरी तरह तब पलटा जब शिवानी जिंदा वापस मिल गई. वह अरुण नाम के युवक के साथ वापस लौटी और पुलिस के सामने गई. शिवानी ने कहा कि उसके पिता और भाई को झूठे केस में फंसाया गया है. फिर पुलिस ने लड़की को भाई और पिता को तुरंत रिहा कर दिया. खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव जानकारी दी कि लड़की जीवित मिल गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है.

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महाराष्ट्र पुलिस पर उठा सवाल

इस मामले में महाराष्ट्र के जलगांव जामोद पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह सवाल उठ रहे हैं. बिना डीएनए जांच केवल अंदाजा लगाते हुए शव को शिवानी घोषित कर दिया गया. यह पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है. इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. लोगों का कहना है कि निर्दोश व्यक्ति को जेल भेजने के खिलाफ अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है. शिवानी के वापस लौटने से परिवार को राहत मिली है.

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