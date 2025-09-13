ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?

BULANDSHAHR LATEST CRIME NEWS: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव गढ़िया से एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक हलवाई की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक, मृतक नानक शुक्रवार रात अपने घर की छत पर सो रहा था. लेकिन जैसे ही सुबह हुई मृतक की मां ने ड्रेनेज पाइप से टपकता खून देख छत पर बेटे के शव को देखकर चीखने लग गई. अपने बेटे की हत्या को लेकर मृतक की मां बेहोश हो गई.

वारदात के बाद आसपास का माहौल

इस सनसनी के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने में जुटी हुई है. इसके अलावा पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

15 सालों से हलवाई का काम करता था मृतक

गांव गढ़िया में रहने वाला 33 साल का मृतक युवक पिछले 15 सालों से अपना घर चलाने के लिए हलवाई का काम करता था. हमेशा की तरह अपना काम खत्म करने के बाद रात को भोजन करते ही मकान की छत पर सोने चला गया. लेकिन इस घटना से बेहद अंजान उसे क्या पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ मकान में नीचे पत्नी 4 बच्चों के साथ सो रही थी, पड़ोस में मृतक युवक का छोटा बाई अपनी मां के साथ परिवार के साथ रहता है.

ड्रेनेज पाइप से टपकता खून ने खोले सारे राज

सुबह होते ही मां ने मकान के ड्रेनेज पाइप से खून टपकता हुआ देखा, जिसके बाद दौड़ी-दौड़ी छत पर पहुंची तो अपने बेटे को खून से लथपथ देख मौके पर ही बेहोश हो गई. मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान पाए गए थे, यह देखने के बाद मृतक की मां ने शोर मचाया. जिसके बाद पत्नी और अन्य गांव वाले भी घटनास्थल पर पहुंच गए. सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने पुलिस अधिकारियों को तुरंत ही सख्त जांच करने के निर्देश दिए.

क्या मृतक युवक की आर्थिक स्थिति थी ठीक ?

पुलिस की जांच के दौरान मृतक की आर्थिक स्थिति गांव में ठीक थी. उसके पास खुद का मकान, जमीन और ट्रैक्टर भी था. हालांकि, मृतक ट्रैक्टर को ज्यादातर किराये पर ही चलाया करता था, इसके अलावा उसके साथ कई युवक भी हलवाई का काम किया करते थे.

कहां तक पहुंची पुलिस की जांच ?

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जांच जारी है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. इस मामले में और अधिक जानकारी का इंतजार है.