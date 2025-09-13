Home > क्राइम > ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?

ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?

बुलंदशहर से चौंकाने वाला मामला, हलवाई की गला रेतकर निर्मम हत्या और मां की चीख

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 13, 2025 1:05:28 PM IST

BULANSHAHR CRIME NEWS
BULANSHAHR CRIME NEWS

BULANDSHAHR LATEST CRIME NEWS: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव गढ़िया से एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक हलवाई की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक, मृतक नानक शुक्रवार रात अपने घर की छत पर सो रहा था. लेकिन जैसे ही सुबह हुई मृतक की मां ने ड्रेनेज पाइप से टपकता खून देख छत पर बेटे के शव को देखकर चीखने लग गई. अपने बेटे की हत्या को लेकर मृतक की मां बेहोश हो गई.

वारदात के बाद आसपास का माहौल

इस सनसनी के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने में जुटी हुई है. इसके अलावा पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

15 सालों से हलवाई का काम करता था मृतक 

गांव गढ़िया में रहने वाला 33 साल का मृतक युवक पिछले 15 सालों से अपना घर चलाने के लिए हलवाई का काम करता था. हमेशा की तरह अपना काम खत्म करने के बाद रात को भोजन करते ही  मकान की छत पर सोने चला गया. लेकिन इस घटना से बेहद अंजान उसे क्या पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ मकान में नीचे पत्नी 4 बच्चों के साथ सो रही थी,  पड़ोस में मृतक युवक का छोटा बाई अपनी मां के साथ परिवार के साथ रहता है. 

ड्रेनेज पाइप से टपकता खून ने खोले सारे राज

सुबह होते ही मां ने मकान के ड्रेनेज पाइप से खून टपकता हुआ देखा, जिसके बाद दौड़ी-दौड़ी छत पर पहुंची तो अपने बेटे को खून से लथपथ देख मौके पर ही बेहोश हो गई. मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान पाए गए थे, यह  देखने के बाद मृतक की मां ने शोर मचाया. जिसके बाद पत्नी और अन्य गांव वाले भी घटनास्थल पर पहुंच गए. सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने पुलिस अधिकारियों को तुरंत ही सख्त जांच करने के निर्देश दिए.

क्या मृतक युवक की आर्थिक स्थिति थी ठीक ? 

पुलिस की जांच के दौरान मृतक की आर्थिक स्थिति गांव में ठीक थी. उसके पास खुद का मकान, जमीन और ट्रैक्टर भी था. हालांकि, मृतक ट्रैक्टर को ज्यादातर किराये पर ही चलाया करता था, इसके अलावा उसके साथ कई युवक भी हलवाई का काम किया करते थे.

कहां तक पहुंची पुलिस की जांच ?

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जांच जारी है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. इस मामले में और अधिक जानकारी का इंतजार है. 

Tags: BULANDSHAHR CRIME NEWS
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?
ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?
ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?
ड्रेनेज पाइप से टपकता खून और मां की चीख, अपने बेटे को देखकर आखिर क्यों हुई बेहोश ?