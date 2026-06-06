सोते हुए पति पर गोलियां और फिर… हॉलीवुड एक्टर की मौत का खौफनाक राज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Hollywood Celebrity Crime News: 28 मई 1998 की वो रात, जब कैलिफ़ोर्निया के एन्किनो इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था. पूरा शहर गहरी नींद में था. ‘सैटरडे नाइट लाइव’ और ‘द सिम्पसंस’ जैसे शोज़ से दुनिया को हंसाने वाले मशहूर एक्टर फिल हार्टमैन भी गहरी नींद में थे. हालांकि उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि अंधेरे में कोई उनकी जिंदगी को खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है. अचानक से तीन गोलियां उन पर बरसाई गईं.

फिल हार्टमैन की पत्नी ने मारीं तीन गोलियां

फिल हार्टमैन को सोते हुए बहुत करीब से तीन गोलियां मारी गई थीं. कातिल कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी अपनी पत्नी ब्रिन हार्टमैन थीं. ब्रिन हार्टमैन के हाथ में .38-कैलिबर की रिवॉल्वर थी, जिससे वार कर उसने अपने पति को खत्म कर दिया. इस खौफनाक वारदात के वक्त उनके दो मासूम बच्चे दूसरे कमरों में सो रहे थे, जिन्हें इसकी भनक तक नहीं थी कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे.

4 घंटे बाद पत्नी ने भी कर ली हत्या

हत्या के चार घंटे बाद ही पुलिस ने घर को घेर लिया. पकड़े जाने के डर से ब्रिन ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी. यह रहस्य आज भी लोगों को झकझोर देता है कि जो पत्नी कभी फिल के साथ खुश दिखती थी, उसने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? फिल हार्टमैन को हॉलीवुड में एक ऐसा इंसान माना जाता था, जो बिखरे हुए कलाकारों और दोस्तों को आपस में जोड़कर रखते थे. वह सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं, बल्कि एक शानदार ग्राफिक डिज़ाइनर भी थे, जिन्होंने कई मशहूर बैंड्स के लोगो बनाए थे. वह दूसरों को आगे बढ़ाने वाले एक बेहद नेक इंसान थे.

पति की कामयाबी से जलती थी ब्रिन

बता दें कि फिल और मॉडल ब्रिन की शादी 1987 में हुई थी. बाहर से ये रिश्ता काफी खूबसूरत दिखता था लेकिन ये अंदर से उतना ही खोखला और उलझा हुआ था. फिल अपनी पत्नी ब्रिन को हॉलीवुड में कामयाब देखना चाहते थे लेकिन ब्रिन के दिल में फिल की कामयाबी को लेकर बहुत जलन पनप रही थी. रिश्ते में कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके बीच रोज झगड़े होते थे.

फिल की चेतावनी से नाराज थी ब्रिन

कहा जाता है कि फिल ने ब्रिन को चेतावनी दी थी कि अगर वो दोबारा ड्रग्स को हाथ लगाएगी, तो वह अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाएंगे. शायद यही बात ब्रिन के दिमाग में जहर की तरह घुल गई थी. मौत के बाद जब ब्रिन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई, तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला सच

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उस काली रात ब्रिन के खून में कोकीन, शराब और डिप्रेशन की दवाइयों का एक खतरनाक कॉकटेल दौड़ रहा था. इस मामले को लगभग 30 साल बीत चुके हैं लेकिन जब भी फिल हार्टमैन का नाम सामने आता है, तो लोग उनकी मौत की कहानी जानकर सिहर जाते हैं.