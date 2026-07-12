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जुल्म की इंतहा इस कदर थी कुदरत भी बेज़ार था, दलित की पिटाई करने वाला दरिंदा हिरासत में

ओडिशा के गंजाम जिले के ब्रह्मपुर सदर थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के एक युवक को कथित तौर पर बंधक बनाकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 12, 2026 8:51:30 PM IST

दलित की पिटाई करने वाला युवक गिरफ्तार
दलित की पिटाई करने वाला युवक गिरफ्तार


Odisha News: ओडिशा के गंजाम जिले के ब्रह्मपुर सदर थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के एक युवक को कथित तौर पर बंधक बनाकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को रविवार को अदालत में पेश किया गया. मामले की जांच जारी है.

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एक युवक को बंद कमरे में बेरहमी से पीटने का मामला आया था. पीड़ित ने दावा किया है कि उसे तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, मारपीट की गई और खाना-पानी तक नहीं दिया गया था.

पुलिस के अनुसार, ब्रह्मपुर सदर थाना में 12 जुलाई 2026 की सुबह करीब 8:15 बजे कृपासिंधुपुर गांव निवासी प्रशांत दास की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. आरोपी की पहचान प्रताप कृष्णचंद्रपुर गांव निवासी 23 वर्षीय आर. सिबाराम उर्फ आर. अरूप के रूप में हुई है.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 127(3), 296, 115(2), 109, 351(2), 3(5) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(s) और 3(2)(Va) के तहत मामला दर्ज किया है.

आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल 

पुलिस का दावा है कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कथित रूप से शिकायतकर्ता पर असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया था. जब शिकायतकर्ता ने इससे इनकार कर दिया, तो आरोपी ने कुछ महीने पहले उसे एक कमरे में कथित रूप से बंधक बनाकर रखा.

जातिसूचक और अश्लील गालियां 

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने यह जानते हुए कि पीड़ित अनुसूचित जाति समुदाय से है, उसके साथ जातिसूचक और अश्लील गालियां दीं तथा फाइबर की लाठी से उसकी पिटाई की. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उस पर जानलेवा हमला किया गया. और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.
पुलिस ने आरोपी आर. सिबाराम उर्फ अरूप को 12 जुलाई को दोपहर करीब 2:35 बजे गिरफ्तार किया और उसी दिन अदालत में पेश कर दिया.

Tags: crime newsOdisha News
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