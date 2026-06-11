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रिश्ते शर्मसार! सगे भाई ने बहनों का बनाया अश्लील वीडियो, फिर खुद करने लगा दरिंदगी, ब्लैकमेल की दी धमकी

महाराष्ट्र के पालघर में लव जिहाद और बहनों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक ने अपनी कई अन्य युवतियों के साथ ही अपनी दो सगी बहनों की भी वीडियो बना ली और उन्हें ब्लैकमेल करने लगा.

By: Deepika Pandey | Published: June 11, 2026 11:58:16 AM IST

महिलाओं की वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
महिलाओं की वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल


Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पालघर के डहाणू तालुका में लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी अपनी दो सगी बहनों से यौन शोषण करता था और उन्हें ब्लैकमेल भी किया करता था. इस मामले में अब एक-एक कर और भी लड़कियां सामने आ रही हैं. आरोपी लड़कियों को यूरोप और लंदन मैं नौकरी का झांसा देकर उनके साथ दुराचार किया करता था. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है. आरोपी पर दुष्कर्म, पॉक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें बनाई गई हैं.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मुंबई से सटे पालघर जिले के डहाणू तालुका में सामने आए कथित ‘लव जिहाद’ और दो सगी बहनों के यौन शोषण व ब्लैकमेलिंग के मामले को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. डहाणू, घोलवड, बोर्डी और आसपास के इलाकों में बुधवार को  बंद का व्यापक असर दिखाई दिया. कई अलग-अलग सामाजिक, धार्मिक और हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

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SIT को सौंपी गई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के आदेश दिए हैं. इसकी जानकारी भाजपा नेता और विधायक चित्रा वाघ ने डहाणू में आयोजित पत्रकार परिषद में दी. पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय एक युवक पर दो सगी बहनों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने तथा दबाव बनाकर यौन शोषण करने के आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद मामला सामने आया. 

दो बहनों के साथ ही कई और लड़कियां भी हुईं शिकार

भाजपा नेता चित्रा वाघ ने दावा किया कि डहाणू तालुका में सामने आए एक अन्य कथित मामले में घोलवड और बोर्डी क्षेत्र की जैन और मारवाड़ी समाज की कुछ युवतियों को भी कथित रूप से धोखे का शिकार बनाया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ युवतियों को छात्र वीजा पर लंदन भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है.वाघ के अनुसार, SIT इस बात की भी जांच करेगी कि मामले के पीछे कोई संगठित गिरोह या मानव तस्करी रैकेट तो सक्रिय नहीं था. साथ ही धन के स्रोत, आर्थिक सहायता और संभावित नेटवर्क की भी जांच की जाएगी.

जांच में लापरवाही पर अधिकारी निलंबित

मामले की जांच में कथित लापरवाही सामने आने के बाद डहाणू पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक दिनेश आघाव को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच अब डहाणू विभाग के उपविभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO) को सौंप दी गई है. पालघर के अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरळे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो (POCSO) और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं और उसकी तलाश जारी है. आरोपी लगातार फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है.

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