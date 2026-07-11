Britain Crime News: घर में घुसे चार लड़के, बंद किया कमरा, महिला के साथ फिर चारों ने किया…

Britain Crime News: ब्रिटेन के समुद्र किनारे बसे शहर Weston-super-Mare में सामने आए एक कथित यौन अपराध मामले ने स्थानीय लोगों को चिंतित कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार किशोरों के खिलाफ यौन शोषण और अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं. यह कार्रवाई एक विस्तृत जांच के बाद की गई, जिसमें अधिकारियों ने कथित घटना से जुड़े सबूत जुटाए. बताया जा रहा है कि घर में घुसकर चारों ने महिला के साथ यौन शौषणा किया.

पुलिस के अनुसार, यह मामला 21 जून को Weston-super-Mare के एक घर में हुई कथित घटना से जुड़ा है, जहां एक महिला को धमकाने, मारपीट करने और यौन हिंसा का शिकार बनाने की शिकायत सामने आई थी.

ऑपरेशन ब्लूस्टोन के तहत हुई जांच

मामले की जांच ऑपरेशन ब्लूस्टोन के तहत की गई. यह Avon और Somerset Police की विशेष टीम है, जो यौन अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करती है. जांचकर्ताओं ने घटना की गंभीरता को देखते हुए कई स्तरों पर कार्रवाई की और संदिग्धों की पहचान के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया. पुलिस ने बताया कि आरोप तय होने के बाद मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा.

चार आरोपियों पर लगाए गए गंभीर आरोप

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, 19 वर्षीय टॉमी कैंपबेल पर रेप के छह आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा उस पर यौन उत्पीड़न, गैरकानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को बंधक बनाने और शारीरिक चोट पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं. 18 वर्षीय रियो वेलिंग पर रेप के दो आरोप और गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है.

दो अन्य 17 वर्षीय लड़कों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. कानून के अनुसार नाबालिग होने के कारण उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. इनमें से एक पर रेप के तीन आरोप, बंधक बनाने और मारपीट से चोट पहुंचाने का आरोप है, जबकि दूसरे पर रेप और शारीरिक चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.

पुलिस ने पीड़िता को सहायता देने की बात कही

मामले की जांच कर रहीं डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नताली थैचर ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर जांच है और आरोप तय होना जांच प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है. उन्होंने बताया कि विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम पीड़िता को लगातार सहायता और जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रही है. पुलिस ने यह भी कहा कि पीड़िता की सुरक्षा और सहयोग उनकी प्राथमिकता है.

गिरफ्तारी अभियान को लेकर पुलिस ने दी सफाई

पुलिस ने बताया कि वेस्टन और वोर्ले इलाकों में गुरुवार को की गई योजनाबद्ध गिरफ्तारियों के कारण कुछ स्थानीय लोगों में चिंता पैदा हुई थी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक थी. पुलिस ने जांच के दौरान स्थानीय लोगों के धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है.

आगे न्यायिक प्रक्रिया पर नजर

सभी आरोपियों को हिरासत में भेज दिया गया है और उन्हें टॉनटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाना है. फिलहाल मामला अदालत की प्रक्रिया में है और आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक जांच के बाद ही होगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मामले से जुड़ी किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने में सावधानी बरतें और जांच को प्रभावित करने वाली अटकलों से बचें.