घर पर तो कभी बाहर, 117 युवतियों के साथ बनाए संबंध; छोड़ने से पहले करता था एक और ‘गंदा काम’

Britain Crime News: ब्रिटेन में वेस्ट यॉर्कशायर के लीड्स (Leeds) शहर में 100 से अधिक जवान लड़कियों को नुकसान पहुंचाने, संबंध बनाने और उनके शरीर पर अपना उपनाम (alias) गुदवाने के लिए मजबूर करने वाले टीनएजर को जेल भेज दिया गया है. 20 वर्षीय जस्टिन स्वैडल ने ही ‘Com’ ग्रुप में हिंसा का अभियान चलाया था. यह एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा ग्राफ़िक कंटेंट शेयर करती है और पीड़ितों को हिंसक और यौन बाल शोषण करने के लिए उकसाती है. इन परेशान करने वाले ऑनलाइन ग्रुप्स के सदस्य ज़्यादातर टीनएज लड़के होते हैं जो लड़कियों से संबंध बनाने के बजाय ध्यान और बदनामी (notoriety) पाने की होड़ में लगे रहते हैं.

इन फोरम में काम करने वाला युवा जितना ज़्यादा गंभीर अपराध और शोषण करता है, उसे उतना ही ज़्यादा स्टेटस मिलता है. नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) के अनुसार, स्वैडल के डिवाइस में पीड़ितों की खुद को नुकसान पहुंचाने और अपनी स्किन पर उसके उपनाम गुदवाने की चौंकाने वाली तस्वीरें मिलीं हैं. लीड्स के मीनवुड का रहने वाला यह शख्स जब सिर्फ 17 साल का था तब उसने स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पर ‘Epstein’, ‘Rugen’ और ‘Moscow’ जैसे यूजरनेम से कम उम्र की लड़कियों को बहलाया-फुसलाया (groomed) था.

लोकप्रियता हासिल करने के लिए की ऐसी करतूत

NCA की ऑपरेशन्स मैनेजर डेनियल पाउनॉल ने बताया कि जस्टिन स्वैडल ने दुनिया भर में कम उम्र और कमजोर पीड़ितों को निशाना बनाया, ताकि उन्हें डरा-धमकाकर चौंकाने वाले तरीके से खुद को नुकसान पहुंचाने और शारीरिक संबंध से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके. ऐसा केवल इसलिए किया, जिससे वह ऑनलाइन अपने साथियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर सके.

पुलिस की जांच में पता चला कि जस्टिन स्वैडल ने 13 से 17 साल की 117 किशोरियों/युवतियों/महिला पीड़ितों से बातचीत की थी, जिसके बाद उसे दो साल की जेल हुई. उसके पीड़ितों में से आठ UK में रहते थे. डेनियल पाउनॉल ने मीडिया को बताया कि उसने अपने शिकार लोगों का भरोसा जीता और उनके बारे में निजी जानकारी इकट्ठा की, जिससे वह उनकी निजी तस्वीरें शेयर करने या उनके स्कूल या माता-पिता को रिपोर्ट करने की धमकी देकर उनसे और ज़्यादा कंटेंट हासिल कर सके.

शरीर पर यूजरनेम गुदवाने के लिए किया मजबूर

स्वैडल के शिकार लोगों में से एक ने बताया कि वे नवंबर 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘डिस्कॉर्ड’ पर मिले थे और बाद में स्नैपचैट पर बात करने लगे. बातचीत जल्द ही शारीरिक संबंध से जुड़ी हो गई और फिर खुद को नुकसान पहुंचाने (सेल्फ-हार्म) जैसी बातों तक पहुंच गई. NCA के अनुसार, स्वैडल ने पीड़िता से अपनी नग्न तस्वीरें भेजने और अपने शरीर पर उसका यूज़रनेम खोदने (carve) के लिए कहा. उसने उसका नाम, घर का पता और स्कूल की जानकारी भी हासिल कर ली और एक चैट ग्रुप में उन कॉल्स की रिकॉर्डिंग शेयर की जिनमें शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी बातें हुई थीं.

आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करने की धमकी

इसके बाद जस्टिन स्वैडल ने धमकी दी कि अगर लड़की ने उसे और ज़्यादा अश्लील वीडियो और तस्वीरें नहीं भेजीं, तो वह उसकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करेगा. टेलीग्राम मैसेंजर ऐप के चैट लॉग से पता चला कि उसने एक बच्चे को दूसरे बच्चे का यौन शोषण करने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए उकसाने की कोशिश की थी. उसने फिर से धमकी दी कि अगर उसकी घिनौनी मांग पूरी नहीं की गई, तो वह पहले से हासिल की गई आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर कर देगा. जांचकर्ताओं का अनुमान है कि स्वैडल के डिवाइस में मिली तस्वीरों में तीन से 17 साल तक के बच्चे थे.

अक्टूबर, 2023 में हुआ था चौंकाने वाला खुलासा

कुछ तस्वीरों से पता चला कि स्वैडल ने बच्चों को यौन या नुकसानदेह हरकतें करने के लिए निर्देश दिए थे या उन्हें इसके लिए उकसाया था. उसे सबसे पहले अक्टूबर 2023 में वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने आपत्तिजनक तस्वीरें रखने, बनाने और बांटने जैसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया था. उसके डिवाइस ज़ब्त कर लिए गए और उसकी ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की गई. NCA ने जनवरी 2024 में जांच शुरू की और युवा महिलाओं के साथ हुई सैकड़ों बातचीत का पता लगाया, जो सभी शारीरिक संबंध से जुड़ी थीं.

