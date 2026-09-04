Britain Crime: पिता के बिस्तर पर थी कॉल गर्ल, बगल के कमरे में जवान बेटी ने उठा लिया खौफनाक कदम

Britain Crime: इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक शख्स ने अपनी जवान बेटी की मदद से एक महिला की हत्या कर दी और उसके शव को नहर में फेंक दिया. आरोपी पिता जॉन एंसलो और बेटी हेले-मैरी फर्ग्यूसन ने चेरीस बेली की लाश को भारी बनाने के लिए फ़र्श के स्लैब का इस्तेमाल किया, जिससे उसे ग्रेट ब्रिज और वेस्ट मिडलैंड्स में ठिकाने लगाया जा सके. यह घटना पिछले साल सितंबर की है, लेकिन इसका खुलासा अब जाकर हुआ है.

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की और फर्ग्यूसन के घर की तलाशी के दौरान उन्हें एक व्हीली बिन में खून से सने कपड़े मिले. इसके बाद कस्टडी में मैरी फर्ग्यूसन की बातों के आधार पर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया.

यहां पर बता दें कि 36 वर्षीय चेरीस बेली का शव 7 अक्टूबर, 2025 को नहर में मिला. उनके शव के साथ कपड़े सुखाने वाली रस्सी और फ़र्श के स्लैब बंधे हुए थे. पुलिस ने आरोपी जॉन एंसलो के बारे में कहा कि वह खुद को व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले कमज़ोर व्यक्ति के तौर पर दिखाता था, जबकि असल में वह एक हिंसक अपराधी था. जांच के बाद 65 साल के जॉन एंसलो और मैरी फर्ग्यूसन को चेरीस बेली की मौत के मामले में दोषी पाया गया है.

कॉल गर्ल के तौर पर काम करती थी चेरीस

चेरीस बेली कभी-कभी कॉल गर्ल के तौर पर काम करती थी. आखिरी बार पिछले साल 27 सितंबर को CCTV में जॉन एंसलो के घर में घुसते हुए देखी गई थीं. इसके बाद जॉन एंसलो ने चेरीस बेली की हत्या की और फिर उसकी लाश को नहर में ठिकाने लगा दिया. हत्या के बाद पिता-पुत्री ने चेरीस बेली की लाश को भारी बनाने के लिए फ़र्श के स्लैब का इस्तेमाल किया.

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