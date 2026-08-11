‘जब रोमांस ऑनलाइन नहीं, तो पैसे क्यों?’, सुहागरात पर लिया कैश और चंपत हो गई लुटेरी दुल्हन! पकड़े जाने पर खुले और भी कई राज़

‘चैटिंग, डेटिंग और फिर चट मंगनी पट ब्याह…’ आज के दौर में प्यार और शादी का यह तरीका जितना आसान लगता है, इसके पीछे छिपे खतरे उतने ही खौफनाक होते जा रहे हैं. हाल ही में सामने आई एक चौंकाने वाली घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब ‘शादी’ जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल भी सिर्फ ठगी और लूट के लिए किया जाने लगा है?

मामला एक ऐसे ‘लुटेरी दुल्हन’ का है, जिसने प्यार के जाल में फंसाकर पहले तो एक शादीशुदा जिंदगी के हसीन सपने दिखाए, लेकिन शादी की पहली ही रात (सुहागरात) को उसने अपना असली रंग दिखा दिया.

सुहागरात पर ‘नेकलेस’ की डिमांड और डायलॉग…

शादी की रस्मों के बाद जब दूल्हा सुहागरात के कमरे में पहुँचा, तो दुल्हन ने रोमांस से पहले गहनों की लंबी लिस्ट सामने रख दी. उसकी सबसे बड़ी जिद थी, एक महंगा ‘नेकलेस’.

जब दूल्हे ने ऑनलाइन पेमेंट या बाद में दिलाने की बात कही, तो दुल्हन ने बड़े ही शातिराना अंदाज़ में तंज कसते हुए कहा, ‘अरे… जब रोमांस ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो पैसे ऑनलाइन क्यों? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ!’

प्यार के खुमार में डूबे पति ने जैसे-तैसे कैश का इंतजाम किया, गहने-पैसे का बंदोबस्त हुआ और रात की शुरुआत हुई. हालांकि, प्रोटेक्शन की कमी के चलते बात आगे नहीं बढ़ सकी और दोनों एक ही कमरे में सो गए.

सुबह 4 बजे 11 लाख गायब!

पति गहरी नींद में था. उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की नई और हसीन शुरुआत हो चुकी है. लेकिन सुबह के ठीक 4 बजे जब उसकी आंख खुली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

कमरे का दरवाजा खुला था, नई-नवेली दुल्हन गायब थी, और साथ ही गायब थे वो 11 लाख रुपये जो उस ‘अस्थाई पति’ ने कमरे में संभालकर रखे थे. दुल्हन कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक शातिर लुटेरी निकली जो 11 लाख कैश और जेवरात समेटकर रात के अंधेरे में रफूचक्कर हो चुकी थी.

जब पुलिस ने दबोचा, तो खुला दूसरा राज!

पीड़ित पति तुरंत पुलिस के पास पहुँचा. छानबीन शुरू हुई और कुछ ही दिनों में पुलिस ने इस शातिर ‘लुटेरी दुल्हन’ को धर दबोचा. लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई, तो जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए.

पता चला कि यह लड़का उसका पहला शिकार नहीं था! वो इससे पहले भी कई मासूमों को प्यार और शादी के जाल में फंसाकर इसी तरह लाखों की चपत लगा चुकी थी. उसका पूरा गैंग इसी ‘मैट्रिमोनियल स्कैम’ के जरिए लोगों को लूटने का काम कर रहा था.

शादी या सोची-समझी साजिश?

आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स, सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के जरिए फर्जी शादियों का यह खेल तेज़ी से बढ़ रहा है. जल्दबाज़ी में फैसले लेना, बिना बैकग्राउंड चेक किए शादी के लिए हां कर देना और पहली ही मुलाकात में पैसों का लेन-देन करना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है.