Karnataka Crime News: नंबर ब्लॉक होते ही बौखलाया प्रेमी, गर्लफ्रेंड का किया अपहरण… फिर कार में हुआ खौफनाक धमाका

Karnataka Crime News: कर्नाटक के तुमकुरु जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था. जिसके बाद महिला ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था. जिसके बाद युवक ने गुस्से में लड़की को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती कार में बैठाकर धमकी देने लगा. यूवक ने रास्ते में कहा कि मैं तुम्हें मार दुंगा और फिर खुद भी जान दे दुंगा. युवक ने महिला पर चाकू से भी हमला किया. जैसे ही कैब रुकी तो महिला मौका देखकर बाहर निकल आई और फिर कार में तेज ब्लास्ट हो गया और युवक जिंदा जल गया.

जिंदा जल गया युवक

दरअसल, ये घटना शनिवार, 27 जून को तुमकुरु जिले के सिरा तालुक में जोगिहल्ली के पास हुई. यहां कार में ब्लास्ट और फिर आग से घिर गई. कार में बैठा 30 साल का युवक आग लगने के कारण जिंदा जल गया. मृतक की पहचान अंकोला के मूल निवासी नागेंद्र के तौर पर की गई है. इस घटना में महिला और कैब ड्राइवर प्रवीण घायल हो गए. दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

पुलिस ने दी मामले की जानकारी

पुलिस को शुरूआती जांच में पता लगा कि कैब नेशनल हाइवे-48 से होते हुए अंकोला जा रही है. उसी दौरान कार में ब्लास्ट हो गया. पुलिस को शक है कि कार में विस्फोटक मौजूद था. पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि नागेंद्र और महिला रिलेशनशिप में थे. दोनों के बीच काफी विवाद चल रहा था. महिला संजय गांधी अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन के पद पर काम करती है. उसने गुस्से में नागेंद्र को ब्लॉक कर दिया था. जिसके बाद नागेंद्र महिला के घर पहुंचा और उसे जबरदस्ती कैब में बैठा लिया.

महिला के माता-पिता ने दर्ज कराई शिकायत

महिला के माता-पिता ने जयनगर पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने कहा कि नाग्रेंद्र ने महिला को कैब में मारने की धमकी भी दी थी. पुलिस को ये भी शक है कि नागेंद्र ने महिला को पेट्रोल बम जैसी चीज भी दिखाई थी. अंदाजा लगाया जा रहा है इसी के कारण कार में ब्लास्ट हुआ.

जानबूझकर किया गया धमाका

तुमकुरु के SP अशोक केवी ने बताया कि कल्लांबेला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक कार में आग लगने की सूचना मिली थी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वहां कार का ड्राइवर और एक महिला मिली. पूछताछ में पता चला कि कार में धमाका हुआ था. मृतक की पहचान नागेंद्र के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसके पास विस्फोटक था और लगता है कि उसने जानबूझकर धमाका किया.