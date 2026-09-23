कुल्हाड़ी से काट डाला पहलवान! पहले डाली आंखों में मिर्च फिर ताबड़तोड़ गोलियां; भाई ने बताया आंखों देखा भयानक मंजर

Brahmanand Yadav Murder: देशभर में बढ़ते अपराध के मामलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कांड हुआ था जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के सदर थाना खलीलाबाद इलाके के भगथान (गोसाईपुर) गांव में 35 साल के डिस्ट्रिक्ट चैंपियन पहलवान ब्रह्मानंद यादव को बेरहमी से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. वहीं अब पहलवान के भाई ने बताया कि कैसे उसके भाई को बुरी तरह मारा गया. उन्होंने कहा कि हमलावरों ने उसके भाई को घेर लिया, पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, फिर दरांती और कुल्हाड़ी से काटकर उस पर गोलियां चलाईं.

भाई ने बताया आंखों देखा हाल

हैरान कर देने वाली बात है कि पहलवान ब्रह्मानंद के चश्मदीद भाई ने पूरी घटना बताते हुए कहा, ‘हमारा भाई जानवरों के लिए चोकर और अनाज खरीदने जा रहा था. गांव के दबंग लोग रास्ते में घात लगाए बैठे थे. जैसे ही वो पहुंचा, हमलावरों ने उसकी आंखों में पिसी हुई मिर्च पाउडर फेंक दिया. जैसे ही मिर्च उसे लगी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी से गिर गया. 8 से 10 नामजद और अनजान लोगों ने ब्रह्मानंद पर कुल्हाड़ियों से हमला किया और गोलियां भी चलाईं.

दूसरे धर्म के लड़कों संग भागती हैं, हर साल 9 लाख बच्चे करती हैं पैदा; तिलक लगाक-कलावा बांधकर फंसाते हैं हिंदू लड़कियां-MLA उषा ठाकुर

ऐसे की गई हत्या

इतना ही नहीं, चश्मदीद के भाई का कहना है कि जैसे ही वो कार से गिरा, हमलावरों ने उसका पीछा किया. उसने राकेश, बलिराम, अजय, करिया, अभिमन्यु, मानसिंह, छठिर और 7-8 दूसरे अनजान लोगों के नाम बताए, जिन्होंने ब्रह्मानंद पर कुल्हाड़ियों, धारदार हथियारों और दूसरे धारदार हथियारों से हमला किया. भाई का यह भी आरोप है कि हमलावरों ने ब्रह्मानंद को गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया.

संतान प्राप्ति के बहाने 100 महिलाओं संग गंदा काम! वृंदावन के इस बाबा की जब काली करतूत आई सामने; जमकर धोने लगे लोग