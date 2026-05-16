बकरीद से पहले मुंबई में बवाल, ‘बुक योर कुर्बानी हिस्सा’ विज्ञापन पर शुरू हुआ विवाद; एक्टिव हुई बीजेपी

Mumbai Crime News: बकरीद से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विज्ञापन को लेकर मुंबई में विवाद खड़ा हो गया है. ‘BOOK YOUR QURBANI HISSA’ शीर्षक वाले इस विज्ञापन में गाय की तस्वीर के साथ प्रति हिस्सा 1600 रुपये की राशि, मोबाइल नंबर और GPay-PhonePe के लोगो का इस्तेमाल किया गया है. यह विज्ञापन खासतौर पर कुछ सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप्स में तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लेकर हिंदू संगठन और भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है. मुंबई भाजपा ने कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गाय की तस्वीर को “कुर्बानी” से जोड़ना हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करता है/ साथ ही GPay और PhonePe जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लोगो का कथित तौर पर बिना अनुमति उपयोग किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं.

बीजेपी नेता विनोद मिश्रा ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता विनोद मिश्रा का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की सामग्री से मुंबई में सांप्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है. शिकायत में पुलिस से मोबाइल नंबर धारक की पहचान कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और IT एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है. इसके अलावा भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर गायों की कुर्बानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रचार किया जा रहा है. हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में पशु संवर्धन कानून के तहत गौवंश को संरक्षित किया गया है.

यह भी पढ़ें – ‘डार्लिंग, तुम्हारे लिए पेपर आउट कर दिए…’ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का छात्रा के साथ आपत्तिजनक ऑडियो वायरल

मुंबई पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में जायेद अंसारी नाम के एक युवक से पूछताछ की गई है. जानकारी के अनुसार, विज्ञापन में जिस नंबर का इस्तेमाल किया गया है वो नंबर जायेद अंसारी का है. हालांकि, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले में कुरार पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पैक्टर उमीह पाटिल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे नंबरों तथा संबंधित डिजिटल सामग्री की जांच की जा रही है. जहां पर यह पोस्ट वायरल किया गया है वहां की पुलिस टीम भी मामले की जांच में जुटी है.

यह भी पढ़ें – Most Dangerous Murder: सेक्स वर्कर्स का गला काटकर किडनी और बच्चेदानी निकल लेता था ये सीरियल किलर, कहानी जान फट जाएगा कलेजा!