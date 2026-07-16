पाक में नीले ड्रम का खौफ! लाश निकालते हुए वीडियो हुआ वायरल; आखिर कौन है इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला जल्लाद

Pakistan Blue Drum Murder: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. वहीँ अब एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो काफी खौफनाक है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार इस पर ही चर्चा हो रही है कि ऐसा कहां और क्यों हुआ है. मुस्कान द्वारा मेरठ में की गई पति की हत्या के बाद से लगातार नीले ड्रम वाले मामले सामने आ रहे थे. वहीँ अब ऐसा एक मामला पाकिस्तान के कराची से सामने आया है, यहाँ भी नीले ड्रम का खौफ फ़ैल गया है.

कराची बस टर्मिनल से आई सनसनीखेज खबर!

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के कराची स्थित सोहराब गोठ बस टर्मिनल में एक ड्रम के अंदर शव मिलने की खबर सामने आई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मामले की आधिकारिक पुष्टि और जांच रिपोर्ट का इंतजार है. यह मामला पाकिस्तान क्राइम न्यूज में चर्चा का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि ये वीडियो केवल सोशल मीडिया पैट तेजी से वायरल हो रहा है लेकिन inkhabar इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है.

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वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स को किस तरह नीले ड्रम से बाहर निकाल कर एक बड़ी सी ट्रांसपेरेंट पन्नी में डाला जा रहा है. वहीं आस-पास कई सारे लोग खड़े हैं. बताया जा रहा है कि ये नीला ड्रम एक बस टर्मिनल के बाहर मिला है. इतना ही नहीं लाश पूरी तरह से फूल चुकी है और खून से लथपथ है. ये खौफनाक मंजर देख हर कोई हैरान था.

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