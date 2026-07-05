Home > ओडिशा > Odisha Crime: ढाई साल बाद ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में की गई थी हत्या; CID-CB ने तीन आरोपियों को दबोचा

Odisha Crime: ढाई साल बाद ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में की गई थी हत्या; CID-CB ने तीन आरोपियों को दबोचा

Odisha Crime News: जांच अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से दर्ज सभी गुमशुदगी के मामलों का मिलान किया. इस प्रक्रिया में दो संभावित व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनके परिवारों के रक्त नमूने डीएनए परीक्षण के लिए भेजे गए.

By: Hasnain Alam | Last Updated: July 5, 2026 6:42:50 PM IST

ओडिशा ब्लाइंड मर्डर केस
ओडिशा ब्लाइंड मर्डर केस


Odisha News: ओडिशा की अपराध शाखा (CID-CB) ने करीब ढाई साल पुराने एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है. वैज्ञानिक जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से न केवल मृतक की पहचान की गई, बल्कि हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों तक भी जांच एजेंसी पहुंच गई. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है.

यह मामला सीआईडी-सीबी थाना केस संख्या-02/2024 से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत उदला थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले से हुई थी. उस समय एक सुनसान इलाके में स्थित परित्यक्त कुएं से बोरे में बंद एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. शव लंबे समय तक पानी में पड़े रहने के कारण बुरी तरह सड़ चुका था, जिससे उसकी पहचान करना संभव नहीं हो सका.

You Might Be Interested In

जांच टीम ने दोबारा की थी पड़ताल

बाद में मामले की जांच सीआईडी-सीबी को सौंपी गई. जांच टीम ने घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की दोबारा पड़ताल की और तकनीकी व वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया. अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से दर्ज सभी गुमशुदगी के मामलों का मिलान किया. इस प्रक्रिया में दो संभावित व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनके परिवारों के रक्त नमूने डीएनए परीक्षण के लिए भेजे गए.

29 जून 2026 को आई डीएनए रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कुएं से मिला शव मयूरभंज जिले के उदला थाना क्षेत्र के सुखुआ साही गांव निवासी जुबुराज सिंह का था. मृतक की पहचान उसके बेटे बिस्वनाथ सिंह के डीएनए से मेल खाने के बाद सुनिश्चित हुई.

कथित तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बुलाया गया था

जांच के दौरान सामने आया कि घटना से पहले जुबुराज सिंह को बानासाही (डुगुधा) गांव में झाड़-फूंक और कथित तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बुलाया गया था. वहां उन्होंने एक भोज में भी हिस्सा लिया था. इसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गए. कुछ समय बाद उनका शव बोरे में बंद अवस्था में काजू के जंगल के बीच स्थित एक परित्यक्त कुएं से बरामद हुआ था.

सीआईडी-सीबी की जांच में खुलासा हुआ कि गांव के कुछ लोगों को शक था कि जुबुराज सिंह कथित रूप से जादू-टोना करते थे. आरोपियों का मानना था कि उनकी तांत्रिक गतिविधियों के कारण ही एक बच्चे की मौत हुई थी. इसी अंधविश्वास और शक के चलते उनकी हत्या की साजिश रची गई.

तीन आरोपी गिरफ्तार

जांच एजेंसी ने इस मामले में बानासाही (डुगुधा) गांव के रहने वाले संगौरामोहन सिंह उर्फ बिड़ा सिंह और नरहरि सिंह उर्फ बापी सिंह को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया. दोनों को 2 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर उसी दिन उदला के एसडीजेएम न्यायालय में पेश किया गया. मामले में शामिल एक विधि-विरुद्ध बालक (Child in Conflict with Law) को 3 जुलाई 2026 को बारिपदा स्थित किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

सीआईडी-सीबी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गुत्थी सुलझाने में वैज्ञानिक जांच, डीएनए प्रोफाइलिंग और लगातार की गई फील्ड इन्वेस्टिगेशन ने अहम भूमिका निभाई. लंबे समय तक अज्ञात रहे शव की पहचान होने के बाद जांच सही दिशा में आगे बढ़ी और हत्या के पीछे अंधविश्वास से जुड़ा कारण सामने आया.

यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि अंधविश्वास और जादू-टोने जैसी मान्यताएं किस तरह गंभीर अपराधों को जन्म दे सकती हैं. साथ ही, आधुनिक फोरेंसिक तकनीक और वैज्ञानिक जांच की मदद से वर्षों पुराने ब्लाइंड मर्डर मामलों का भी सफलतापूर्वक खुलासा संभव है.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: crime newsOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
Odisha Crime: ढाई साल बाद ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में की गई थी हत्या; CID-CB ने तीन आरोपियों को दबोचा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha Crime: ढाई साल बाद ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में की गई थी हत्या; CID-CB ने तीन आरोपियों को दबोचा
Odisha Crime: ढाई साल बाद ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में की गई थी हत्या; CID-CB ने तीन आरोपियों को दबोचा
Odisha Crime: ढाई साल बाद ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में की गई थी हत्या; CID-CB ने तीन आरोपियों को दबोचा
Odisha Crime: ढाई साल बाद ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में की गई थी हत्या; CID-CB ने तीन आरोपियों को दबोचा