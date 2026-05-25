Bilaspur News: पति नहीं होता था तो गैर से बनाती थी संबंध, 10000 में हुआ सौदा; शक होने पर प्रेमी के साथ कर दिया ये कांड

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासुपर में लव और धोखा का ऐसा मामला सामने आया, जिसने लोगों के साथ-साथ पुलिस को भी हिलाकर रख दिया. बिलासपुर में पत्नी ने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो पति की जमकर पिटाई की फिर हत्या कर डाली. हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए शव ही गायब करने की प्लान बनाया. इसके तहत पत्नी ने अपने पति की हत्या करने के बाद उसकी डेडबॉडी को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे छिपा दिया. परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और झारखंड पुलिस की जांच ने पत्नी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

पत्नी पर विश्वास करके पहुंचा था मिलने

शादी होने के बाद भी झारखंड निवासी विनोद लोमगा की पत्नी पूनम उसके गांव के लड़के सुगड़ टोक्नो के प्यार में पड़ गई.जब इसका पति विनोद को चला तो वह बहुत नाराज हुआ. इसके बाद भी पूनम कुछ महीने पहले अपने प्रेमी सुगड़ टोक्नों के साथ हिमाचल प्रदेश भाग गई. यह जानने के बाद विनोद अंदर से टूट गया. जब वह वापस लौटी तो माफी मांगने पर पति विनोद ने उसे स्वीकार भी कर लिया था.

पति से झूठ बोल प्रेमी से संबंध रखे जारी

बताया जाता है कि भले ही पति विनोद के साथ पूनम ने माफी मांगी, लेकिन पत्नी और उसके सुगड़ टोक्नो में अफेयर जारी रहा. विनोद ने सुगड़ से पत्नी से दूरी बनाने के लिए कहा. पूनम और सुगड़ दोनों ही अपने प्रेम संबंधों में दूरी से दुख हो रहे थे. इस बीच दोनों ने विनोद की हत्या का प्लान बना लिया.

कैसे किया मर्डर

पत्नी पूनम ने अपनी प्रेमी सुगड़ के साथ मिलकर प्लान बनाया. इसके तहत सुगड़ ने समझौते के तहत 10 हजार रुपए के साथ बिलासपुर बुलाय. विनोद अपनी पत्नी के साथ बिलासपुर पहुंचा. यहां सिरगिट्टी में आरोपी और उसके दो साथियों ने मिलकर पहले गमछे से उसका गला दबाया. इसके बाद चाकू से हमला कर हत्या कर दी.

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घरवालों को गुमराह करती रही महिला

पूनम अपने पति का मोबाइल फोन लेकर झारखंड लौट गई. इसके बाद पति को लेकर वह लगातार परिजनों को गुमराह करती रही. शक होने पर माता-पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मोबाइल लोकेशन के आधार पर झारखंड पुलिस जब पूनम को लेकर बिलासपुर पहुंची, तब पूछताछ में पूरा मामला सामने आ गया.

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