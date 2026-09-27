Home > क्राइम > Bijnor Murder Case: शादीशुदा कजिन को जिंदा जला डाला, बच्ची को भी मारने की कोशिश; लिव-इन की जिद बनी मौत की वजह

Bijnor Murder Case: शादीशुदा कजिन को जिंदा जला डाला, बच्ची को भी मारने की कोशिश; लिव-इन की जिद बनी मौत की वजह

Bijnor Murder Case: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक आदमी ने कथित तौर पर अपनी कज़िन और उसकी बेटी का गला घोंट दिया और फिर उनकी बॉडी को गन्ने के खेत में आग लगा दी,

By: Heena Khan | Published: September 27, 2026 2:08:07 PM IST

Bijnor murder case
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Bijnor Murder Case: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक आदमी ने कथित तौर पर अपनी कज़िन और उसकी बेटी का गला घोंट दिया और फिर उनकी बॉडी को गन्ने के खेत में आग लगा दी, क्योंकि उसने उस पर साथ रहने और अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव डाला था. यह घटना तब सामने आई जब एक अनजान महिला की जली हुई बॉडी गन्ने के खेत में मिली, और उसकी तीन साल की बेटी पास में रोती हुई और घायल हालत में मिली. पुलिस ने महिला की पहचान अनिल कुमार की पत्नी उषा के तौर पर की और हत्या के सिलसिले में उसके कज़िन नीरज को गिरफ्तार कर लिया.

ऐसे खुला हत्या का राज़ 

बिजनौर के SP गौतम राय के मुताबिक, सोशल मीडिया पर पीड़िता की फोटो देखने के बाद, उसके पति अनिल कुमार ने पुलिस से संपर्क किया और उसकी पहचान अपनी पत्नी उषा के तौर पर की. उसने घायल बच्ची की भी पहचान अपनी बेटी के तौर पर की. इसके बाद, पुलिस ने अनिल कुमार की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि उषा की मुलाकात अपने चाचा के बेटे नीरज से लगभग छह महीने पहले एक पारिवारिक फंक्शन में हुई थी. इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी और पुलिस के मुताबिक, वे रिलेशनशिप में आ गए.

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ऐसे तैयार किया मौत का प्लान 

पुलिस ने कहा कि इस रिश्ते की वजह से उषा के अपने पति के साथ रिश्ते खराब हो गए. इसके बाद उसने अपने पति का घर छोड़ दिया और चांदपुर के सियाऊ कस्बे में किराए के घर में रहने लगी. जांच के दौरान, इस मामले में नीरज का नाम सामने आया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, नीरज ने जांच करने वालों को बताया कि उषा उस पर अपने साथ रहने का दबाव बना रही थी. पुलिस ने कहा कि वह कथित तौर पर यह भी मांग कर रही थी कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे. पुलिस ने कहा कि नीरज दबाव से परेशान हो गया और उसने उषा को मारने का प्लान बनाया. पुलिस के मुताबिक, नीरज 19 सितंबर की रात को उषा और उसके बच्चों को घुमाने के बहाने हरिद्वार और ऋषिकेश ले गया. फिर वह 20 सितंबर की रात को नूरपुर के एक होटल में रुका.

22 सितंबर की रात करीब 10:15 बजे, नीरज उषा, उसकी तीन साल की बेटी और उसके लगभग डेढ़ साल के बेटे प्रियांशु को अपनी पिकअप गाड़ी में आलमपुर एहड़वा गांव के पास एक इलाके में ले गया. पुलिस ने कहा कि नीरज ने गाड़ी के अंदर उषा और उसकी तीन साल की बेटी का गला घोंट दिया. जब छोटे बच्चे ने रोना बंद कर दिया, तो नीरज ने कथित तौर पर मान लिया कि वह भी मर गया है.

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Tags: Bijnor Murder Casecrime news
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