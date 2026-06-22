Home > क्राइम > नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड

नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड

Bijnor Crime News: बिजनौर में नाश्ता बनाने को लेकर पति-पत्नी के विवाद में 8 माह की गर्भवती मीनाक्षी की हत्या हो गई. पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई, आरोपी पति गिरफ्तार है और दहेज प्रताड़ना की जांच जारी है.

By: Preeti Rajput | Published: June 22, 2026 8:08:29 AM IST

नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड


Bijnor Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सुबह नाश्ता बनाने को लेकर विवाद के कारण एक गर्भवती महिला को मौत के घाट उतार दिया. आठ माह की गर्भवती महिला की मौत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की मौत दम घुटने के कारण हुई, जिससे पता लगा कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सीमला खुर्द गांव की नई बस्ती का है. जहां परिवार की मामूली कहासुनी में एक मां और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान चली गई. 

नाश्ते को लेकर हुआ विवाद 

पुलिस जांच के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह पति-पत्नी के बीच नाश्ते को लेकर कहासुनी हो गई. जानकारी के मुताबिक, जब पत्नी ने नाश्ता बनाने से मना किया, तो पति मुकेश गुस्से से लाल हो गया. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी का मुंह दबा दिया. सांस रुकने के कारण उसकी मौत हो गई. घटना सामान्य बताए जाने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा राज़ खोल दिया. 

You Might Be Interested In

8 महीने की गर्भवती थी युवती

मृतका की पहचान 28 साल की मीनाक्षी के तौर पर की गई है. उसने साल 2022 में मुकेश सैनी के साथ शादी की थी. वह मोहल्ला जाटान निवासी हरिओम की बेटी थी. परिवार के मुताबिक, मीनाक्षी आठ महीने की गर्भवती थी और मां बनने वाली थी. उसकी मौत के साथ एक मासूम जिंदगी की भी मौत हो गई.

परिवार ने लगाए दहेज का आरोप 

मनाक्षी के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज का कारण हत्या का आरोप लगाया है. आरोपों को लेकर दोनों परिवार की बीच काफी हंगामा हुआ. मायके पक्ष ने कहा कि शादी के बाद से ही मिनाक्षी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. 

DU-JNU छोड़िए, इस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने क्रैक किया AFCAT, अब NCC कैडेट से बनेंगी एयरफोर्स ऑफिसर

मामले की जांच कर रही पुलिस 

पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है. दहेज प्रताड़ना और हत्या के सभी पहलुओं को गंभीरता से देखा जा रहा है. अगर जांच में ससुराल पक्ष के अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि नाश्ता बनाने को लेकर हुआ छोटा सा विवाद इतना बड़ा हादसा बन जाएगा. इस घटना में परिवार ने अपनी बहू को खो दिया और एक अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई. इसके बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है. मंडावर थाने के SHO संजय तोमर ने बताया कि पति सुबह किसी काम से बाहर जाने वाला था. उसने पत्नी से नाश्ता बनाने को कहा, लेकिन किसी वजह से पत्नी ने मना कर दिया. इस बात पर पति गुस्से में आ गया और उसने पत्नी का गला जोर से दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

UGC NET June 2026 Exam: यूजीसी नेट की परीक्षा कल से शुरू, एग्जाम सेंटर जानें से पहले पढ़ें ये जरूरी बातें

Tags: Bijnor Murder CasePregnant Woman Murderuttar pradesh crime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026

कितनी पढ़ी लिखी हैं माधुरी दीक्षित?

June 21, 2026
नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड
नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड
नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड
नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड