नहीं बनाया नाश्ता, तो भूखे पति ने मुंह दबाया और फिर…; 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ किया कांड

Bijnor Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सुबह नाश्ता बनाने को लेकर विवाद के कारण एक गर्भवती महिला को मौत के घाट उतार दिया. आठ माह की गर्भवती महिला की मौत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की मौत दम घुटने के कारण हुई, जिससे पता लगा कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सीमला खुर्द गांव की नई बस्ती का है. जहां परिवार की मामूली कहासुनी में एक मां और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान चली गई.

नाश्ते को लेकर हुआ विवाद

पुलिस जांच के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह पति-पत्नी के बीच नाश्ते को लेकर कहासुनी हो गई. जानकारी के मुताबिक, जब पत्नी ने नाश्ता बनाने से मना किया, तो पति मुकेश गुस्से से लाल हो गया. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी का मुंह दबा दिया. सांस रुकने के कारण उसकी मौत हो गई. घटना सामान्य बताए जाने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा राज़ खोल दिया.

8 महीने की गर्भवती थी युवती

मृतका की पहचान 28 साल की मीनाक्षी के तौर पर की गई है. उसने साल 2022 में मुकेश सैनी के साथ शादी की थी. वह मोहल्ला जाटान निवासी हरिओम की बेटी थी. परिवार के मुताबिक, मीनाक्षी आठ महीने की गर्भवती थी और मां बनने वाली थी. उसकी मौत के साथ एक मासूम जिंदगी की भी मौत हो गई.

परिवार ने लगाए दहेज का आरोप

मनाक्षी के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज का कारण हत्या का आरोप लगाया है. आरोपों को लेकर दोनों परिवार की बीच काफी हंगामा हुआ. मायके पक्ष ने कहा कि शादी के बाद से ही मिनाक्षी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था.

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मामले की जांच कर रही पुलिस

पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है. दहेज प्रताड़ना और हत्या के सभी पहलुओं को गंभीरता से देखा जा रहा है. अगर जांच में ससुराल पक्ष के अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि नाश्ता बनाने को लेकर हुआ छोटा सा विवाद इतना बड़ा हादसा बन जाएगा. इस घटना में परिवार ने अपनी बहू को खो दिया और एक अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई. इसके बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है. मंडावर थाने के SHO संजय तोमर ने बताया कि पति सुबह किसी काम से बाहर जाने वाला था. उसने पत्नी से नाश्ता बनाने को कहा, लेकिन किसी वजह से पत्नी ने मना कर दिया. इस बात पर पति गुस्से में आ गया और उसने पत्नी का गला जोर से दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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