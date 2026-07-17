Home > क्राइम > फोन कर 95 किमी दूर बुलाया, फिर काट दिया पति का सिर…पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे रची रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश

फोन कर 95 किमी दूर बुलाया, फिर काट दिया पति का सिर…पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे रची रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश

Tantrik Murder Case: बिहार के किशनगंज निवासी तांत्रिक इमाम खुआ की पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में सिर काटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने महज दो दिनों में खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी मोमिना बेगम और उसके कथित प्रेमी सुदीप पाल के बीच सात वर्षों से संबंध थे. पुलिस के अनुसार, दोनों ने रिश्ते में बाधा बन रहे इमाम खुआ की हत्या की साजिश रची और पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. मामले में पत्नी, प्रेमी और तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 17, 2026 7:03:12 PM IST

पति को 95 किमी दूर बुलाकर रचा गया मौत का खेल
पति को 95 किमी दूर बुलाकर रचा गया मौत का खेल


Tantrik Murder Case: पश्चिम बंगाल के बागडोगरा स्थित हंसखोवा चाय बागान में उस समय सनसनी फैल गई, जब मजदूरों को चाय की पत्तियां तोड़ते समय एक खून से लथपथ सिर कटा शव दिखाई दिया. घटना की सूचना मिलते ही बागडोगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में शव की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि उसका सिर गायब था. ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक की पहचान और हत्या की वजह का पता लगाना था.

बिहार के किशनगंज का निकला मृतक

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक बिहार के किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के उदगाड़ा गांव का रहने वाला इमाम खुआ था. पुलिस के अनुसार वह पेशे से तांत्रिक था और उसके ससुराल पक्ष के लोग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रहते हैं. मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की पड़ताल शुरू की, जिसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई.

You Might Be Interested In

पत्नी और प्रेमी पर जाकर टिकी शक की सुई

मामले की जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले, जिनके बाद शक की सुई मृतक की पत्नी मोमिना बेगम की ओर घूम गई. पुलिस ने पूछताछ के लिए मोमिना बेगम और बागडोगरा निवासी सुदीप पाल को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान दोनों के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए. इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और सुदीप पाल के दो भतीजों निताई पाल और बापी पाल के साथ उनके दोस्त कौशिक नाथ को भी हिरासत में ले लिया.

सात साल पुराने रिश्ते ने ली खौफनाक मोड़

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सुदीप पाल और मोमिना बेगम के बीच पिछले सात वर्षों से कथित विवाहेतर संबंध थे. पुलिस के अनुसार, दोनों का रिश्ता लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इमाम खुआ उनके संबंधों में बाधा बन रहा था. यही वजह थी कि दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस का दावा है कि इस योजना में सुदीप ने अपने दो भतीजों और उनके एक दोस्त को भी शामिल कर लिया. जांच में सामने आया कि सुदीप पाल ने सोमवार दोपहर किशनगंज में मौजूद इमाम खुआ को फोन किया और किसी बहाने से करीब 95 किलोमीटर दूर बागडोगरा बुला लिया. पुलिस के अनुसार, पहले से तय योजना के तहत आरोपियों ने उसे मिलने के लिए बुलाया और रात के समय धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी.

पहचान मिटाने के लिए काट दिया सिर

हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने और मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद सिर और धड़ को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया ताकि शव की पहचान करने में कठिनाई हो. लेकिन पुलिस की जांच में यह साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी और एक-एक कर सभी कड़ियां जुड़ती चली गईं. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने फांसीदेवा क्षेत्र के मुंशीबारी गांव में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान एक सुनसान इलाके से मृतक का कटा हुआ सिर और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद कर लिया गया. पुलिस के अनुसार, यह स्थान उस जगह से करीब पांच किलोमीटर दूर था, जहां से सिर कटा शव मिला था.

दो दिन में खुली पूरी साजिश

बागडोगरा थाना पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी मोमिना बेगम, उसके कथित प्रेमी सुदीप पाल, निताई पाल, बापी पाल और कौशिक नाथ को गिरफ्तार कर लिया है. सभी आरोपियों को सिलीगुड़ी उपमंडलीय अदालत में पेश किया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस सनसनीखेज हत्याकांड ने बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी दोनों इलाकों में हलचल मचा दी है. सिर कटी लाश मिलने से शुरू हुई यह मिस्ट्री महज दो दिनों में सुलझ गई, लेकिन हत्या का तरीका और साजिश की कहानी लोगों को हैरान कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और यदि जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: tantrik murder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026

सुगंध ही नहीं औषधीय गुणों के लिए भी है तेज...

July 16, 2026
फोन कर 95 किमी दूर बुलाया, फिर काट दिया पति का सिर…पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे रची रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फोन कर 95 किमी दूर बुलाया, फिर काट दिया पति का सिर…पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे रची रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश
फोन कर 95 किमी दूर बुलाया, फिर काट दिया पति का सिर…पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे रची रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश
फोन कर 95 किमी दूर बुलाया, फिर काट दिया पति का सिर…पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे रची रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश
फोन कर 95 किमी दूर बुलाया, फिर काट दिया पति का सिर…पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे रची रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश