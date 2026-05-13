हत्यारिन निकली पत्नी! 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, फिर झाड़ी में फेंका शव

Bihar Crime News: बिहार के पूर्णिया जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक पत्नी ने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है. इस पूरे मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है. जानकारी सामने आ रही है कि बनमनखी पुलिस ने एक हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी शैलैश प्रीतम ने एक प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गजेंद्र मंडल बाहर काम करता था. वहां से वह घर बनाने के लिए अपनी पत्नी गणिता देवी को रुपया भेजा था. उसकी पत्नी का अररिया के भरगामा निवासी रंजीत कुमार और सुमन कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इन तीनों ने मिलकर रुपया खर्च कर दिया. जिसको लेकर मृतक का पत्नी से विवाद हुआ और शक होने पर पति ने दो मई को पत्नी के साथ मारपीट भी किया.

हत्या कर शव को झाड़ी में फेंका

गणिता देवी ने पूरी बात अपने प्रेमी को बताया, जिसे यह बात नागवार गुजरा. बस तीनों ने मिलकर गजेंद्र मंडल का हत्या का प्लान बनाया. पत्नी के प्रेमी रंजीत कुमार और सुमन कुमार ने गजेंद्र को कुछ खिला-पीला कर जानकी नगर थाना अंतर्गत रामजानी से डिबरा जानेवाले नहर के पास सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उसके शव को झाड़ी में फेंक दिया.

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पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा है. मृतक की पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए थाने में पति के लापता होने का आवेदन भी दिया था. पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त किया. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

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