Bihar News: छुट्टियां मनाने आया था आर्मी जवान, जान से धो बैठा हाथ, बदमाशों ने पिता को भी गोलियों से भूना

पिता की मौत मौके पर हो गई

हमले में मुनारीक राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जितेंद्र कुमार को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस दोहरे हत्याकांड के बाद मृतकों के परिवार में मातम पसरा है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

एसडीपीओ ने क्या कहा?

सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद आरोपी और उसके परिवार के सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.