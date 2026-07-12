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Bihar News: छुट्टियां मनाने आया था आर्मी जवान, जान से धो बैठा हाथ, बदमाशों ने पिता को भी गोलियों से भूना

बिहार के वैशाली जिले के रजासो गांव में रास्ते के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारीक राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

By: Satyam Sengar | Published: July 12, 2026 11:58:03 AM IST

बिहार में आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या.
बिहार में आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या.


बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासो गांव में रास्ते के विवाद को लेकर शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. छुट्टी पर घर आए भारतीय सेना के जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारीक राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई.

पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार, शुक्रवार शाम विवादित जमीन से रास्ता निकालने को लेकर गांव के ही जगदीश राय और जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हुई थी. विवाद बढ़ने पर बिदुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया. हालांकि, अगले ही दिन सुबह आरोपी कथित तौर पर जितेंद्र के घर पहुंचा और पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

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पिता की मौत मौके पर हो गई
हमले में मुनारीक राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जितेंद्र कुमार को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस दोहरे हत्याकांड के बाद मृतकों के परिवार में मातम पसरा है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.
एसडीपीओ ने क्या कहा?
सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद आरोपी और उसके परिवार के सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. 

Tags: bihar news
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