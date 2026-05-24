Dever Bhabhi Crime: पड़ोस की लड़की से शादी करना पड़ा भारी!  देवर के प्यार की कीमत भाभी ने जान देकर चुकाई

Dever Bhabhi Crime: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां देवर के प्रेम विवाह की दुश्मनी में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी. देर रात घर में घुसे बदमाशों ने सो रही महिला पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई.

यह मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव का बताया जा रहा है. मृत महिला की पहचान 35 वर्षीय मीना देवी के रूप में हुई है, जो महेश पासवान की पत्नी थीं.

रात के अंधेरे में घर में घुसे बदमाश

परिवार के मुताबिक, गुरुवार रात मीना देवी अपने दो छोटे बच्चों के साथ कमरे में सो रही थीं. इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावर घर में घुस आए और सीधे महिला को निशाना बनाते हुए गोलियां चला दीं.गोली चलने की आवाज सुनते ही परिवार के लोग कमरे की ओर दौड़े. वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए. मीना देवी खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं. आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

देवर की प्रेम कहानी बनी हत्या की वजह?

पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग और पड़ोसी विवाद से जुड़ा सामने आया है. बताया जा रहा है कि मृतका के देवर का पड़ोस की एक लड़की से प्रेम संबंध था. दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी.इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच लगातार तनाव बना हुआ था. गांव वालों का कहना है कि पिछले करीब एक साल से इस रिश्ते को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था.अब पुलिस को शक है कि इसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए महिला को निशाना बनाया गया.

पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर भेज दिया है.मामले में पड़ोसी रंजीत पासवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है.

जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा

सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.फिलहाल पुलिस प्रेम संबंध, पुरानी दुश्मनी और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

गांव में दहशत का माहौल