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Bihar Lovetrap Case: मौलवी निकला दलाल! विदेश में हनीमून का झांसा देकर लड़कियों का करता था सौदा; पुलिस ने किया पूरा प्लान फेल!

Bihar Lovetrap Case: बिहार के पूर्वी चंपारण में लव ट्रैप केस का खुलासा. शिकरगंज से लापता 4 लड़कियों को पुलिस ने 36 घंटे में बचाया. मौलवी असफाक गिरफ्तार, प्यार-शादी-विदेश हनीमून का झांसा देकर फंसाता था.

By: Preeti Rajput | Published: June 7, 2026 9:41:07 AM IST

विदेश में हनीमून का झांसा देकर लड़कियों का करता था सौदा
विदेश में हनीमून का झांसा देकर लड़कियों का करता था सौदा


Bihar Lovetrap Case: बिहार के पूर्वी चंपारण में लव ट्रैप पर मानव तस्करी से जुड़े एक मामले का राज़ खुल चुका है. यहां शिकरगंज थाना क्षेत्र से लापता हुई चार लड़कियों को पुलिस ने किसी बुरी घटना से पहले ही बचा लिया है. पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए महज 36 घंटे के भीतर लड़कियों का पता लगा लिया. इस मामले में एक असफाक नाम के मौलवी को गिरफ्तार किया गया है. जिसने उन लड़कियों को प्यार, शादी और विदेश में हनिमून का सपना दिखाया और अपने झांसे में फंसाया था. 

मौलवी कर था लड़कियों का सौदा 

इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर, लड़कियों को खोजने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया. शुरुआती जांच में ऐसे सबूत हाथ लगे, जिसने इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया.  पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ संपर्क साधा. उसने मोबाइल पर लगातार बात कर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसकी सहेलियों तक भी उसकी पहुंच बन गई. मौलवी पर आरोप है कि वह लड़कियों को अच्छे फ्यूचर, शादी और विदेश में घूमना का सपना दिखाकर झांसा देने की कोशिश कर रहा था. 

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मानव तस्करी से जुड़ा मामला 

मामले उस वक्त और ज्यादा बिगड़ जब जांच में बरामद की गई एक छात्रा ने पुलिस को जानकारी दी कि उसने आरोपी को फोन पर बात कर सुन लिया था. आरोपी फोन पर बात कर रहा था कि लड़कियों को कहीं और ले जाकर बेच दिया जाएगा. इसके बाद मानव तस्करी की आंशका पूरी तरह से मजबूत हो गई. पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, तो पाया की आरोपी को लेकर पहले भी शिकायतें मिल चुकी थीं. परिवारवालों के विरोध के बाद उसे मदरसे से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह लड़कियों से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क में था.  

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

सिकरहना एसडीपीओ अभिषेक कुमार के नेतृत्व में गठित कई गई टीम ने लोकेशन ट्रैकिंग और छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. चारों लड़कियों को भी सुरक्षित बचा लिया गया है. पुलिस को आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है. अब टीम मोबाइल और उसके संपर्कों की जांच कर रही है. ताकी पता लगाया जा सके कि कोई और मानव तस्करी गिरोह सक्रिय तो नहीं है. 

पुलिस ने इस मामले में कहा कि ‘सभी लड़कियों को समय रहते बचा लिया गया है. वह संभावित मानव तस्करी के जाल में फंसने से बच गईं. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.’

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Tags: Bihar Lovetrap CaseEast Champaranlove trap
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