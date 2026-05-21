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Love Affair: 2 बच्चों की मां बगीजे में उड़ा रही थी गुलछर्रे! गांव वालों ने पकड़ा और इंस्टाग्राम वाले आशिक से करा दी शादी

Love Affair: वैशाली ज़िले के पातेपुर से एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां गाँव वालों ने एक महिला और उसके इंस्टाग्राम प्रेमी को आम के बाग में आपत्तिजनक हालत में देख लिया और दोनों को एक साथ पकड़ लिया.

By: Heena Khan | Published: May 21, 2026 12:39:32 PM IST

extramarital affair
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Love Affair: वैशाली ज़िले के पातेपुर से एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां गाँव वालों ने एक महिला और उसके इंस्टाग्राम प्रेमी को आम के बाग में आपत्तिजनक हालत में देख लिया और दोनों को एक साथ पकड़ लिया. सिर्फ इतना ही नहीं हैरानी की बात तो ये है कि पकड़ने के बाद उनकी शादी करवा दी गई. इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आम के बाग में लड़ा रहे थे इश्क 

जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम को नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत चापकी पोखर स्थित एक आम के बाग में महिला और उसका प्रेमी मिल रहे थे. इस मुलाक़ात के दौरान, गाँव वालों ने जोड़े को रंगे हाथों पकड़ लिया. मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अच्छा ख़ासा बवाल हुआ.  आरोप है कि गाँव वालों ने दोनों के साथ खूब मारपीट की. मारपीट के बाद, उन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल में भेजा गया. लेकिन, स्थिति शांत होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. इसके बाद, स्थानीय लोग जोड़े को चापकी पोखर स्थित एक मंदिर में ले गए और वहाँ उनकी शादी करवा दी. शादी की पूरी रस्म गाँव वालों और महिला के परिवार वालों की मौजूदगी में संपन्न हुई. वहाँ मौजूद लोगों ने इस घटना के वीडियो बना लिए, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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दो बच्चों की माँ थी महिला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला की पहचान खुशी कुमारी के रूप में हुई है, और उसके प्रेमी की पहचान परदेशी कुमार के रूप में. बताया जा रहा है कि ये जोड़ा पिछले एक साल से प्रेम-संबंध में था, इतना ही नहीं वो मुख्य रूप से इंस्टाग्राम के ज़रिए बातचीत करते थे और अक्सर फ़ोन पर भी एक-दूसरे से बात करते रहते थे. खुशी कुमारी की शादी लगभग दो साल पहले राजीव पासवान से हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं. गाँव वालों और मीडिया के सामने महिला ने कहा कि वह अब अपने पहले पति के साथ नहीं रहना चाहती और अपनी बाकी की ज़िंदगी परदेशी कुमार के साथ बिताना चाहती है.

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Tags: crime newslove affairwedding
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