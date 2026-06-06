Home > क्राइम > Tamil Nadu Crime: पति का था दूसरी महिला से अवैध संबंध, घूमते हुए पकड़ा, शादी के चक्कर में पत्नी के साथ कर दिया कांड

Tamil Nadu Crime: पति का था दूसरी महिला से अवैध संबंध, घूमते हुए पकड़ा, शादी के चक्कर में पत्नी के साथ कर दिया कांड

Tamil Nadu Crime News in Hindi: परिजनों ने बताया कि अफसरी पिछले 7 साल से अपने पति और दो बच्चों के साथ तमिलनाडु में रह रही थी. 3 साल पहले उसे पति के अफेयर के बारे में पता चला. इसकी वजह से अक्सर विवाद होता रहता था.

By: Hasnain Alam | Published: June 6, 2026 9:45:51 PM IST

तमिलनाडु में पति ने पत्नी की हत्या
तमिलनाडु में पति ने पत्नी की हत्या


Tamil Nadu Crime News: इन दिनों देशभर के अलग-अलग हिस्सों से लगातार अवैध संबंध में हत्या के मामले सामने आ रहे हैं. अब तमिलनाडु से ऐसी ही एक खबर सामने आई है, जहां अवैध संबंध के चक्कर में बिहार की युवती की हत्या कर दी गई. इस हत्या का आरोप उसके पति पर ही है. आरोप है कि पति का किसी दूसरी महिला से प्रेम संबंध था. वह दूसरी शादी करना चाहता था. पत्नी इसका विरोध कर रही थी, इसलिए उसे मार दिया गया.

जानकारी के मुताबिक मृतका अफसरी खातून बीकोठी प्रखंड के मटिहानी पंचायत स्थित रघुवंशनगर गांव की रहने वाली थी. उसके पति का नाम मो. सद्दाम है. परिजनों ने बताया कि अफसरी पिछले 7 साल से अपने पति और दो बच्चों के साथ तमिलनाडु में रह रही थी. 3 साल पहले उसे पति के अफेयर के बारे में पता चला.

You Might Be Interested In

किसी दूसरी महिला के साथ घूम रहा था पति

अफसरी ने सद्दाम को फोन पर गैर महिला से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था. इसके बाद दोनों को साथ घूमते हुए भी पकड़ा था. इसके बाद पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगा. मो. सद्दाम पत्नी पर गांव लौट जाने का दबाव बना रहा था, जबकि वह नहीं आना चाहती थी.

इस बीच उसका पति कथित तौर पर दूसरी शादी की तैयारी में था. घटना वाले दिन आरोपी ने पहले दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद अफसरी के साथ मारपीट की गई. आरोप है कि मारपीट के बाद अफसरी का गला दबा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

वारदात से एक दिन पहले अफसरी ने अपने भाई को फोन किया था. उसने बताया था कि पति का व्यवहार लगातार आक्रामक होता जा रहा है और उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है. फिलहाल तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी पति मो. सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आग की जांच जारी है.

Tags: crime newshome-hero-pos-8Tamil Nadu News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts

June 6, 2026

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड...

June 6, 2026

बारिश के मौसम में गुजरा रहेंगी दिल्ली की ये जगह

June 6, 2026

अयोध्या घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो मिस न...

June 6, 2026

अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है थायरॉइड? ऐसे करें...

June 6, 2026

टीवी की संस्कारी बहू नायरा बनर्जी का बिकिनी अवतार

June 6, 2026
Tamil Nadu Crime: पति का था दूसरी महिला से अवैध संबंध, घूमते हुए पकड़ा, शादी के चक्कर में पत्नी के साथ कर दिया कांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tamil Nadu Crime: पति का था दूसरी महिला से अवैध संबंध, घूमते हुए पकड़ा, शादी के चक्कर में पत्नी के साथ कर दिया कांड
Tamil Nadu Crime: पति का था दूसरी महिला से अवैध संबंध, घूमते हुए पकड़ा, शादी के चक्कर में पत्नी के साथ कर दिया कांड
Tamil Nadu Crime: पति का था दूसरी महिला से अवैध संबंध, घूमते हुए पकड़ा, शादी के चक्कर में पत्नी के साथ कर दिया कांड
Tamil Nadu Crime: पति का था दूसरी महिला से अवैध संबंध, घूमते हुए पकड़ा, शादी के चक्कर में पत्नी के साथ कर दिया कांड