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Bihar Gangrape: कपड़े उतारकर कपल की बनाई गंदी वीडियो, फिर BF के सामने ही किया GF का गैंगरेप; रूह कंपा देने वाली घटना

Bihar Gangrape: बिहार के मोतिहारी में बॉयफ्रेंड से मिलने आई युवती के साथ चार बदमाशों ने गैंगरेप किया. वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. घटना के बाद चारों आरोपी फरार, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज.

By: Preeti Rajput | Published: May 26, 2026 12:15:38 PM IST

BF के सामने ही किया GF का गैंगरेप
BF के सामने ही किया GF का गैंगरेप


Bihar Gangrape: बिहार के मोतिहारी से एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. यहां बिहार के सुगौली थाना में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई एक युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवती यहां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई थी. उसी दौरान चार बदमाश लोगों ने कपल को घेर लिया. 

लड़की के साथ किया गैंगरेप 

जानकारी के मुताबिक, इन लड़कों ने कपल का पहले गंदा वीडियो बनाया. फिर वीडियो को वायरल करने के धमकी देकर युवती के साथ एक-एक कर गैंगरेप किया गया. गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी फरार हो गए. पीड़िता ने इस मामले में अपने परिजनों को जानकारी दी. जिसके बाद चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया.

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पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने तकनीकी जांच  और सुत्रों की जानकारी के आधार पर छापेमारी कर दो आरोपियों को पकड़ लिया है. इसके बाद 3 अन्य साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है. घचना के बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थाल के पास से कई सबूत इक्कट्ठा किए है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता को स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द न्याय दिलवाने की कोशिश की जाएगी. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है. 

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Tags: bihar gangrapegirl gang rape
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