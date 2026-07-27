Bihar Crime: इश्क में पागल हुआ आशिक, प्यार ठुकराया तो सोनम के साथ किया…; ऐसे हुआ मोहब्बत का अंत

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर जिले के सोनम कुमारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बब्लू साह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने वारदात के पांच दिन बाद ₹25 हजार के इनामी आरोपी को पकड़ा. शुरुआती पूछताछ में पुलिस का दावा है कि आरोपी ने एकतरफा प्रेम और शादी से इनकार के बाद हत्या करने की बात कबूल की है.

स्कूल जाते समय छात्रा को मारी गई थी गोली

यह घटना वैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव की है. 20 जुलाई को इंटरमीडिएट की छात्रा सोनम कुमारी रोज की तरह स्कूल जा रही थी. रास्ते में मलंग स्थान के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपी ने उसे रोककर गोली चला दी. पुलिस के अनुसार, सोनम को चार गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस वारदात से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है.

शादी से इनकार के बाद हत्या का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बब्लू साह पिछले करीब दो साल से सोनम से एकतरफा प्रेम करता था. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी और आरोपी ने सोनम से शादी करने की इच्छा जताई थी. लेकिन सोनम और उसके परिवार ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था. मृतका के पिता ने भी पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि बब्लू लगातार शादी का दबाव बना रहा था.

ये भी पढ़ें: खाना न मिलने पर उतार देता था मौत के घाट, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे… भारत के सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर की कहानी रोंगटे खड़े कर…

विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना के बाद कैजिया गांव में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था. ग्रामीणों ने सड़क जाम की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी. फरार आरोपी पर पुलिस मुख्यालय ने ₹25 हजार का इनाम घोषित किया था. पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह के अनुसार, सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: BSAP बैरक में जवान ने सर्विस कार्बाइन से खुद को मारी गोली, आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? मौत की वजह बनी रहस्य