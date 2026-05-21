Bihar Cime: पत्नी का गला काटकर लाश से पूछता रहा सवाल! ‘मुझे धोखा क्यों दिया’, बीवी को आपत्तिजनक हालत में देख पति बना हैवान

Bihar Cime: बिहार के जमुई ज़िले से एक रौंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. इस मामले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बता दें कि ज़िले के खैरा पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ने वाले गंगोडीह गाँव में, एक पति ने अपनी पत्नी का गला हंसिया से काटकर उसका कत्ल कर दिया. दरअसल, पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. हैरान करने वाली बात ये है कि पत्नी की जान लेने के बाद आरोपी वहाँ से भागा नहीं, बल्कि वो खून से लथपथ लाश के पास बैठा रहा और बार-बार एक ही सवाल करता रहा, ‘आखिर तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया?’ बुधवार सुबह घर से रोने-चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी घटनास्थल पर पहुँचे. कमरे के अंदर का जो नज़ारा उन्होंने देखा, उसे देखकर हर कोई हक्का-बक्का रह गया और तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी.

कमरे का नजारा देख फटी रह गईं सबकी आंखें

दरअसल, इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. इतना ही नहीं घटना के बाद गाँव में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई, और कुछ ही पलों में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. जिसने भी कमरे के अंदर का नज़ारा देखा, वह अंदर तक हिल गया. पूरे कमरे में खून फैला हुआ था, बीच में महिला की लाश पड़ी थी, जबकि आरोपी पति लाश के पास शांति से बैठा था.

ऐसे हुई महिला की हत्या

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय उगनी देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति गगन मांझी को पुलिस ने घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी को लंबे समय से अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी का गाँव के ही एक व्यक्ति, जिसका नाम आलम मियाँ है, के साथ अवैध संबंध था. उसने दावा किया कि उसने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इस घटना से वो गुस्से से आग-बबूला हो गया, और उसने अपनी पत्नी की हत्या की योजना बना ली.

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