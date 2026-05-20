Home > क्राइम > Pati-Patni Aur Crime: गैर मर्द की बाहों में थी पत्नी, गुस्से में पति ने खोया आपा; फिर जो हुआ….

Pati-Patni Aur Crime: गैर मर्द की बाहों में थी पत्नी, गुस्से में पति ने खोया आपा; फिर जो हुआ….

Pati-Patni Aur Crime: आरोपी गगन मांझी ने पुलिस को बताया कि पत्नी के अवैध संबंध से नाराज होकर उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा और तड़के हंसुआ से गला रेतकर हत्या कर दी.

By: Preeti Rajput | Published: May 20, 2026 3:54:28 PM IST

Pati-Patni Aur Crime: गैर मर्द की बाहों में थी पत्नी, गुस्से में पति ने खोया आपा; फिर जो हुआ….


Pati-Patni Aur Crime: बिहार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के गंगोडीह गांव में अवैध संबंध और विवाद के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेत दिया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है. यह वारदात बुधवार की सुबह हुई. आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान 45 साल की उगली देवी के तौर पर की गई है. जानकारी के मुताबिक, घटना को अंजाम देने के बाद पति शव के पास कमरे में ही बैठा रहा. 

पुलिस को दी गई सूचना 

आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. आरोपी पति गगन मांझी को गिरफ्तार किया जा चुका है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा चुका है. आरोपी पति ने बताया कि पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध था. उसने दोनों को गलत करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था. फिर उसने गुस्से में हंसुआ से पत्नी का गला रेत दिया और शव के पास ही बैठा रहा. जानकारी के मुताबिक, आरोपी गगन मांझी निसंतान है.

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पुलिस ने शुरू की जांच 

खैरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया जाने वाला हंसुआ भी बरामद कर लिया है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस ने पुष्टि की कि ये मामला घरेलू विवाद का है. 

Tags: bihar newscrime newsPati-Patni Aur Crime
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