Home > क्राइम > Bihar Crime News: जमीन के टुकड़े के लिए खून-खराबा, युवक पर धारदार हथियार से किया हमला; घटना ने मचाई सनसनी

Bihar Crime News: जमीन के टुकड़े के लिए खून-खराबा, युवक पर धारदार हथियार से किया हमला; घटना ने मचाई सनसनी

Bihar Crime News: अररिया के झमटा ताराबाड़ी निवासी गाजी आलम जमीन विवाद में हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों के मुताबिक, पड़ोसियों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

By: Preeti Rajput | Published: June 8, 2026 3:47:18 PM IST

जमीन के टुकड़े के लिए खून-खराबा
जमीन के टुकड़े के लिए खून-खराबा


Bihar Crime News: बिहार के अररिया जिले में जमीन विवाद एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. यहां एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. युवक गंभीर रुप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (जीएमसीएच) पूर्णिया में भर्ती कराया गया है. घायल युवक की पहचान झमटा ताराबाड़ी निवासी गाजी आलम के तौर पर की गई है. परिजनों के मुताबिक, पड़ोसियों के बीच काफी लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. 

जमीन को लेकर चल रहा था विवाद 

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. चीख-पुकार सुन आस-पास के लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए. घायल को तुरंत स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. सदर अस्पताल में युवक को प्राथमिक उपचार दिया गया. लेकिन घायल की स्थिति को देखते हुए उसे जीएमसीएच पूर्णिया रेफर कर दिया.

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युवका का इलाज जारी 

जीएमसीएच पूर्णिया में घायल युवक का इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है. युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.  

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Tags: Araria Crime NewsBihar Crime NewsLand Dispute Bihar
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