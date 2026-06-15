बिहार से आये हमलावर और हैदराबाद में कत्ल, मीना हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कहानी जान रह जायेंगे हैरान

Hyderabad Meena Murder Case: हाल ही में हैदराबाद में एक महिला की हत्या की गई, जिसका सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इस हत्या को अंजाम देने वाले लोग बिहार से बुलाए गए थे. इन्हें बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मीना का पति था. उसने कत्ल की साजिश करने वाला उसका पति अनिल कुमार साह ही निकला है. खूनी वारदात को अंजाम देने के लिए पति ने सुपारी देकर बिहार से शूटर्स को बुलाया. इसके बाद उसने 36 वर्षीय अपनी पत्नी मीना को मरवा दिया. इतना ही नहीं उसने इस हत्या को छिपाने की भी काफी कोशिश की.

शुरुआती जांच में क्या पता चला?

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद के आईडीए बोलाराम थाना क्षेत्र के गांडीगुडेम गांव में 30 मई की रात 36 वर्षीय मीना देवी का शव मिला था. महिला का गला रेतकर उसकी हत्या की गई. शुरुआती जांच में लग रहा था कि किसी अज्ञात हमलावर ने कुछ छीनने के लिए महिला की हत्या की होगी. हालांकि जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो धीरे-धीरे परतें खुलने लगीं.

बनाई मनगढ़ंत कहानी

जब मीना का मर्डर हुआ, उस दौरान उसके पति ने पुलिस को बताया कि वे दोनों मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. इसी बीच तीन लोग सड़क के पास की झाड़ियों से निकले. उन्होंने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया. जब दोनों ने इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी. उसने कहा था कि हमलावरों ने उस पर भी हमला किया लेकिन वे बच गए. ये बातें सुनकर पुलिस को शुरुआती जांच में लगा कि ये डकैती के दौरान हत्या हो सकती है.

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पति पर ही होना चाहिए था शक

हालांकि पुलिस को जांच के दौरान जो सबूत मिले, उसके हिसाब से पुलिस को महिला के पति पर ही शक होने लगा. उसके बयान भी बदलने लगे थे. पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और अन्य पैटर्न के साथ ही गवाहों के बयान जोड़कर मामले का खुलासा किया गया.

प्लान के तहत की गई थी हत्या

जांच के दौान पुलिस को पता चला कि महिला की हत्या प्लान के तहत की गई थी. अनिल कुमार साह बीते लगभग तीन सालों से अपनी पत्नी से नाराज था. जांच में सामने आया है कि मीना देवी अपने मां-बाप को पैसे भेजा करती थी. एक दुर्घटना के बाद अनिल शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था, जिसके बाद से दंपति के रिश्ते खराब हो गए थे. इसी बात से नाराज होकर उसने पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली.

अनिल से मिलकर बनाई प्लानिंग

उसने हत्या को अंजाम देने के लिए बिहार के रिंकू से संपर्क किया, जिसे वो पहले से जानता था. उसने पत्नी की हत्या करने के लिए दो लाख रुपये की सुपारी दी. रिंकू ने रंजन और नीरज को साथ मिलाया और बिहार से हैदराबाद पहुंचे. उन्होंने 29 मई को अनिल से मिलकर हत्या की साजिश की. इसके बाद पत्नी की हत्या की गई और एक मनगढ़ंत कहानी रची गई. पुलिस ने अनिल कुमार साह और रंजन को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि रिंकू और नीरज की तलाश जारी है.

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