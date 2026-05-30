Home > क्राइम > गहरी नींद में सोता रहा पति, फिर नई दुल्हन ने किया ऐसा कांड; आधी रात को मची चीख-पुकार!

गहरी नींद में सोता रहा पति, फिर नई दुल्हन ने किया ऐसा कांड; आधी रात को मची चीख-पुकार!

Bihar Crime News: दरभंगा में शादी के 17 दिन बाद नवविवाहिता कथित प्रेमी संग फरार हो गई. परिजनों का आरोप है कि वह गहने और 45 हजार रुपये नकद लेकर घर से गई. पुलिस जांच कर रही है.

By: Preeti Rajput | Published: May 30, 2026 12:53:22 PM IST

दरभंगा में शादी के 17 दिन बाद नवविवाहिता कथित प्रेमी संग फरार हो गई.
दरभंगा में शादी के 17 दिन बाद नवविवाहिता कथित प्रेमी संग फरार हो गई.


Bihar Crime News: बिहार के दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां 17 दिन पहले ब्याही नई दुल्हन अंजली अपने ससुराल से प्रेमी के साथ फरार हो गई. वह अपने साथ सभी गहरे-जेवर और कैश 45 हजार रुपये भी लेकर चली गई. इस मामले में पीड़ित पति सूरज कुमार के पिता बृज चौपाल ने FIR दर्ज कराई है. उन्होंने एफआईआर में अपनी बहू के प्रेमी चंद्रकिशोर चौपाल के साथ भाग जाने की बात कही है. प्राथमिकी के मुताबिक, नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी, लेकिन रात में पति को सोता छोड़ वह प्रेमी के साथ फरार हो गई. खोजबीन के बाद पता लगा कि देवरा गांव में अपने प्रेमी चंद्रकिशोर चौपाल वह रह रही है. 

17 दिन बाद फरार हुई दुल्हन

बृज चौपाल ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि उनके बेटे सूरज कुमार की शादी 13 मई को मधुबनी जिले के पतौना औसराही गांव निवासी अंजली के साथ हुई थी. शादी के बाद सबकुछ ठीक चलरहा था, लेकिन 28 मई की रात अंजली अपने पति के साथ कमरे में सोने के बाद गहने-जेवर और कुछ कैश लेकर फरार हो गई. परिजनों के मुताबिक, रात में जब सूरज की नींद खुली तो अंजली घर में कहीं नहीं मिली. इसके बाद परिवार ने उसकी तलाश की, तो वह कहीं नहीं मिली. इसके बाद पता लगा कि देवरा गांव निवासी अपने प्रेमी चंद्रकिशोर चौपाल के साथ चली गई है.

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पहले प्रेमी से होनी थी शादी 

सूरज कुमार की दादी ने जानकारी देते हुए कहा कि शादी पहले चंद्रकिशोर चौपाल के साथ तय की गई थी. लेकिन किसी कारण के चलते यह रिश्ता टूट गया. इसके बाद 13 नई को सूरज कुमार से शादी की. उन्होंने दावा किया की सादी के बाद भी प्रेमी के साथ अंजली संपर्क में थी. अंजली के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि वह प्रेमी के बहकावे में आकर घर छोड़कर चली गई. साथ ही गहने और नकद रुपये भी लेकर गई. इस घटना के बाद पूरे परिवार में मायूसी का माहौल छाया हुआ है.प सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार झा ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने आवेदन किया है. मामले की जांच की जा रही है. 

Tags: bihar newscrime news
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