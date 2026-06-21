Odisha Crime: पत्नी का पड़ोसी से था अवैध सबंध! शक में पति ने उठाया खौफनाक कदम, मंदिर से लौटने के दौरान…

Odisha Crime News: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक व्यक्ति की कथित रूप से धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना मंचेश्वर थाना क्षेत्र के गाड़कन स्थित ओम साईं विहार आवासीय परिसर की है. मृतक की पहचान 55 वर्षीय सुशील कुमार सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले में 45 वर्षीय नीलकंठ मोहंती को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी पत्नी और मृतक के बीच संबंध होने का संदेह था, जिसके चलते यह वारदात हुई.

पुलिस के अनुसार, शनिवार को सुशील कुमार सिंह एक मंदिर से लौट रहे थे. इसी दौरान आरोपी ने उनका पीछा किया और आवासीय परिसर के भीतर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इलाके में तनाव का माहौल

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. आरोपी को उसके घर से हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

पेट पर कई बार किया गया हमला

भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने कहा, “मंचेश्वर थाना क्षेत्र में आज दिन में हमें सूचना मिली कि एक हत्या हुई है और धारदार हथियार से हमला किया गया है. इस आधार हथियार से गले पर और पेट पर कई बार हमला किया गया है. सूचना मिलते ही हमारी पीसीआर टीम मौके पर पहुंची. मंचेश्वर थाना प्रभारी और एसीपी भी तुरंत मौके पर पहुंचे.

उन्होंने बताया कि हमने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया है. 45 वर्षीय नीलकंठ महंती आरोपी हैं और 54 वर्षीय सुशील कुमार सिंह मृतक हैं. दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं. बस्ती विस्थापन के बाद मिले फ्लैट में यह लोग रह रहे थे. इलाके का नाम ओम से विहार है जो गाड़कन क्षेत्र में है.

अवैध संबंध का शव

डीसीपी ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी और मृतक के बीच अवैध संबंध है. इसी शक के कारण आरोपी के यह कदम उठाया और मृतक पर हमला किया. इसी हमले की वजह से मृतक की मृत्यु हुई है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक की जांच में यह संकेत मिले हैं कि आरोपी को अपनी पत्नी और मृतक के बीच कथित संबंधों का संदेह था. इसी विवाद के चलते उसने हमला किया, जिससे सुशील कुमार सिंह की मौत हो गई.

हालांकि, पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और सभी तथ्यों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)