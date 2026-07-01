इतने पजेसिव थे Male Best Friend! मिर्ची पाउडर और रॉड…लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड

Double Murder Case: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां दो स्कूल के छात्रों ने अपनी महिला मित्र को परेशान करने वाले 17 वर्ष के किशोर और उसके पिता के बेरहमी से हत्या कर दी. इस हमले में किशोर की बहन भी काफी ज्यादा घायल हो गई है और इलाज अस्पताल में चल रहा है.

लड़की ने ठुकराया प्रस्ताव

पुलिस के अनुसार, मृतक किशोर का नाम कृष्ण प्रसाद पाधी है. वह खंडगिरि इलाके के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने जाता था. इसी कोचिंग में वह एक लड़की के संपर्क में आया था. उसने लड़की को प्रपोज किया, लेकिन उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया. इसके बावजूद वह कुछ महीनों तक लड़की पर रिश्ते के लिए दबाव बनाता रहा और इसे परेशान करने लगा.

मारपीट का लगाया आरोप

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नाबालिग आरोपी भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे. दोनों लड़की के काफी अच्छे दोस्त थे. लड़की ने उनसे मदद मांगी थी. दोनों लड़की लड़की के कहने में कृष्ण को समझाने 15-20 दिन पहले पार्क में भी गए थे, जहां उसने दोनों के साथ मारपीट की और जान से मारने तक की धमकी दी.

लोहे की रॉड और मिर्च पाउडर

इसके बाद दोनों छात्रों ने कृष्ण से बदला लेने का प्लान बनाया. दोनों 28-29 जून की रात लोहे की रॉड और मिर्च पाउडर लेकर कृष्ण के घर पहुंच गए. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने दीवार फांदकर घर में एंट्री की. उन्होंने सीधा दरवाजा तोड़ा और कृष्ण पर लोहे की रॉड हमला करना शुरू कर दिया. बचाव करने आए उसके पिता हिमांशु और बहन पर भी हमला किया गया. तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन कृष्ण को मृत घोषित कर दिया. इलाज के दौरान पिता हिमांशु की भी मौत हो गई और बहन का फिलहाल इलाज जारी है.

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मामले की जांच कर रही पुलिस

परिजनों की शिकायत पर खंडगिरि थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ, डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम की मदद से दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से वारदात में इस्तेमाल लोहे की रॉड, कपड़े, मोबाइल फोन और अन्य अहम सबूत बरामद हुए हैं.

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