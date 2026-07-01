Home > क्राइम > इतने पजेसिव थे Male Best Friend! मिर्ची पाउडर और रॉड…लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड

इतने पजेसिव थे Male Best Friend! मिर्ची पाउडर और रॉड…लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड

Bhubaneshwar Crime News: भुवनेश्वर में महिला मित्र को कथित तौर पर परेशान करने से नाराज़ दो नाबालिगों ने 17 वर्षीय किशोर और उसके पिता की हत्या कर दी. हमले में बहन घायल हुई, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

By: Preeti Rajput | Published: July 1, 2026 10:59:07 AM IST

लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड
लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड


Double Murder Case: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां दो स्कूल के छात्रों ने अपनी महिला मित्र को परेशान करने वाले 17 वर्ष के किशोर और उसके पिता के बेरहमी से हत्या कर दी. इस हमले में किशोर की बहन भी काफी ज्यादा घायल हो गई है और इलाज अस्पताल में चल रहा है. 

लड़की ने ठुकराया प्रस्ताव

पुलिस के अनुसार, मृतक किशोर का नाम कृष्ण प्रसाद पाधी है. वह खंडगिरि इलाके के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने जाता था. इसी कोचिंग में वह एक लड़की के संपर्क में आया था. उसने लड़की को प्रपोज किया, लेकिन उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया. इसके बावजूद वह कुछ महीनों तक लड़की पर रिश्ते के लिए दबाव बनाता रहा और इसे परेशान करने लगा. 

You Might Be Interested In

मारपीट का लगाया आरोप

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नाबालिग आरोपी भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे. दोनों लड़की के काफी अच्छे दोस्त थे. लड़की ने उनसे मदद मांगी थी. दोनों लड़की लड़की के कहने में कृष्ण को समझाने 15-20 दिन पहले पार्क में भी गए थे, जहां उसने दोनों के साथ मारपीट की और जान से मारने तक की धमकी दी. 

लोहे की रॉड और मिर्च पाउडर

इसके बाद दोनों छात्रों ने कृष्ण से बदला लेने का प्लान बनाया. दोनों 28-29 जून की रात लोहे की रॉड और मिर्च पाउडर लेकर कृष्ण के घर पहुंच गए. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने दीवार फांदकर घर में एंट्री की. उन्होंने सीधा दरवाजा तोड़ा और कृष्ण पर लोहे की रॉड हमला करना शुरू कर दिया. बचाव करने आए उसके पिता हिमांशु और बहन पर भी हमला किया गया. तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन कृष्ण को मृत घोषित कर दिया. इलाज के दौरान पिता हिमांशु की भी मौत हो गई और बहन का फिलहाल इलाज जारी है. 

Most Dangerous Murder: किडनी-दिल के उड़ाए चीथड़े, फाड़ दिए फेफड़े, 84 बार चाकू मार बहन को उतारा मौत के घाट; जब भाई बना ‘साइको किलर’

मामले की जांच कर रही पुलिस 

परिजनों की शिकायत पर खंडगिरि थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ, डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम की मदद से दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से वारदात में इस्तेमाल लोहे की रॉड, कपड़े, मोबाइल फोन और अन्य अहम सबूत बरामद हुए हैं.

UP Crime: बहू ने पड़ोसी युवक से बनाया अवैध संबंध, रोकता रहा ससुर; लेकिन नहीं माने दोनों, फिर एक दिन…

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026

किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 30, 2026

बिना ज्योतिष के चक्कर काटे, ऐसे मजबूत करें अपने 9...

June 30, 2026

सुकून की नींद के लिए आजमाईए 8 धांसू नुस्खे!

June 30, 2026

3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 30, 2026

कैसा रहा अविका गौर का चाइल्ड आर्टिस्ट से फिल्मों तक...

June 30, 2026
इतने पजेसिव थे Male Best Friend! मिर्ची पाउडर और रॉड…लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इतने पजेसिव थे Male Best Friend! मिर्ची पाउडर और रॉड…लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड
इतने पजेसिव थे Male Best Friend! मिर्ची पाउडर और रॉड…लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड
इतने पजेसिव थे Male Best Friend! मिर्ची पाउडर और रॉड…लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड
इतने पजेसिव थे Male Best Friend! मिर्ची पाउडर और रॉड…लड़की के आशिक और बाप के साथ किया भयानक कांड