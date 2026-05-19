Bhopal Twisha Sharma Case: आत्महत्या या हत्या? ट्विशा के इस एक मैसेज ने खोले कई राज़; ऐसे काबू में रखती थी सास

Bhopal Twisha Sharma Case: भोपाल में हुए ट्विशा शर्मा मामले को लेकर लगातार कई ऐसी खबर सामने आ रही हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. लगातार वायरल हो रही ट्विशा की चैट. जिस चैट से साफ जाहिर था की वो एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह है. ट्विशा के रिश्तेदारों ने तो उसके लिए इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर भी उतरकर प्रदर्शन किया है. हर कोई बस एक ही गुहार लगा रहा है कि भारत की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए. इसी सिलसिले में, ट्विशा की चचेरी बहन और मौसी ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, और बताया है कि अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान ट्विशा ने उन्हें क्या-क्या कहा था.

ससुराल के नियम ने बदली ट्विशा की सूरत

ट्विशा की बहन, प्रियंका ने खुलासा करते हुए कहा कि हम 11 मार्च को ट्विशा से मिले थे. पुणे में एक शादी का कार्यक्रम था, जिसमें ट्विशा अपनी सास के साथ शामिल हुई थी. जब मैंने उसे देखा, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ट्विशा बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी. मैंने उससे पूछा भी, ‘टुकटुक, तुम्हें क्या हो गया है?’ तब उसने बताया कि उसके ससुराल में कुछ ऐसे नियम हैं जिनके तहत उसे हर खाने नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के बाद एक घंटे तक टहलना पड़ता है. उसने कहा कि उसका वज़न इतना ज़्यादा कम होने की एकमात्र वजह यही नियम था. उस समय उसने इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी. वो पहले नोएडा में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी.”

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ट्विशा की सास रखती थी काबू

इतना ही नहीं उसने आगे कहा कि मैंने अपनी मौसी से भी पूछा कि ट्विशा कैसी है, और उन्होंने मुझे बताया कि ट्विशा इस समय अपने करियर को लेकर थोड़ी परेशान महसूस कर रही है, लेकिन उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा. हालांकि, जब मैंने उसे पुणे में देखा, तो मैंने गौर किया कि उसकी सास उसकी हर बात और हर काम में बहुत ज़्यादा दखल दे रही थी. उस समय, ट्विशा ने मुझसे बस इतना कहा, ‘मुझे नहीं पता कि अम्मा को क्या दिक्कत है. घर पर तो उन्हीं की चलती है, और वो यहां भी अपनी ही चलाना चाहती हैं. हमने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, ‘कोई बात नहीं; जाने दो वो बड़ी हैं.’ लेकिन ट्विशा ने पलटकर कहा, ‘नहीं दीदी, मैं जहां भी जाती हूं, वो लगातार मुझे काबू में रखने की कोशिश करती हैं. हर जगह चीज़ें इस तरह से नहीं चलनी चाहिए.’

आत्महत्या या हत्या?

उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद भी, हमने ट्विशा को समझाने की कोशिश की. उसके बाद मेरी ट्विशा से दोबारा कोई बात नहीं हुई. प्रियंका जो ट्विशा के मामा की बेटी है. उसने आगे कहा “असल में, ट्विशा मेरी छोटी बहन, मीनाक्षी के ज़्यादा करीब थी. जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन उसने मेरी बहन को मैसेज करके कहा, “मैं फँस गई हूँ.” मेरी मौसी ने 10:05 बजे उससे बात की थी. आप खुद ही सोचिए! क्या कोई महज़ दस मिनट के अंदर अपनी जान लेने का फ़ैसला कर सकता है? यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक हत्या थी. ट्विशा के एक और कज़िन ने भी बताया कि उसके ससुराल वाले उस पर नौकरी करने का दबाव डाल रहे थे और पूछ रहे थे, “अब तुम अपने खर्च कैसे चलाओगी?”

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