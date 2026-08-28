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MP Crime: सड़क पर देर रात अकेले मर्दों को बनाता था शिकार, HIV पॉजिटिव होने के बावजूद 50 पुरुषों से बनाए संबंध, आरोपी ने खुद किया खुलासा

MP Crime: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फैक्टरी वर्कर की हत्या में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस की पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वो एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद 50 मर्दों के साथ संबंध बनाए हैं. पुलिस अब सभी पीड़ितों की तलाश कर रही है.

By: Sohail Rahman | Published: August 28, 2026 4:26:45 PM IST

मध्य प्रदेश के भोपाल में एचआईवी पॉजिटिव आरोपी ने 50 मर्दों के साथ बनाए संबंध
मध्य प्रदेश के भोपाल में एचआईवी पॉजिटिव आरोपी ने 50 मर्दों के साथ बनाए संबंध


Bhopal HIV Positive Serial Killer: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फैक्टरी वर्कर के साथ कुकर्म करने और उसकी हत्या करने के आरोप में 28 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है. इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि एचआईवी पॉजिटिव होने के बावजूद उसने पिछले कुछ सालों में लगभग 50 लोगों को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

जांच करने वालों के अनुसार, आरोपी ने कहा कि वह इतने लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से इसलिए बचा रहा क्योंकि जिन लोगों को वह भोपाल की सड़कों पर देर रात अपना शिकार बनाता था, उन्होंने कभी उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई.

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मंडीदीप की एक फैक्टरी में काम करता था वर्कर

वर्कर का शव 24 मई को मिला. इस पूरे मामले पर कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के टाउन इंस्पेक्टर सुनील दुबे का बयान सामने आया था. जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस को एक व्यक्ति का शव मिला जो मंडीदीप की एक फैक्टरी में काम करता था. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि हम इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रहे थे, लेकिन पूछताछ के दौरान आरोपी ने हमें बताया कि उसने मृतक को एक अच्छा होटल ढूंढने में मदद करने के बहाने कई बार उसके साथ कुकर्म किया था. जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो उसने पत्थर से 3 बार वार करके उसकी हत्या कर दी. उसने मृतक का मोबाइल फोन ले लिया और उसे किसी और व्यक्ति को बेच दिया.

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मोबाइल से हुआ बड़ा खुलासा

इसके अलावा, दुबे ने आगे कहा कि मोबाइल फोन की मदद से पुलिस आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने में सफल रही. मेडिकल जांच में आरोपी के HIV-पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है जो उसके संपर्क में आए थे.

एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या कहा?

एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) रजनीश कश्यप ने एक बयान जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि वह कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि लोग पुलिस को रिपोर्ट करने में शर्म महसूस करते थे, जबकि कुछ लोग अपनी मर्जीसे उसके साथ शामिल होते थे. पुलिस अब उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है. वह LGBTQ कम्युनिटी ग्रुप में भी सक्रिय था और अपनी बीमारी को छिपाकर पुरुषों को अपना शिकार बनाता था. पुलिस अब उन लोगों का पता लगा रही है जिनके संपर्क में वह आया था. इसके अलावा, अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जांच के बाद और धाराएं जोड़ी जाएंगी.

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Tags: crime newsMP News
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