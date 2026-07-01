Home > क्राइम > ‘PM मोदी का मुखौटा’ पहन घुसा चोर, दुकान से उड़ा लिए 40 स्मार्ट फोन; मास्क की पीछे कौन?

‘PM मोदी का मुखौटा’ पहन घुसा चोर, दुकान से उड़ा लिए 40 स्मार्ट फोन; मास्क की पीछे कौन?

Bhilwara Theft Attempt: करेड़ा कस्बे में चोर छत के रास्ते मोबाइल दुकान में घुसे और ताला तोड़कर 35 से 40 स्मार्टफोन चोरी कर ले गए. चोरी हुए मोबाइलों की कीमत करीब 4 से 5 लाख रुपये बताई गई है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 1, 2026 4:23:39 PM IST

'PM मोदी का मुखौटा' पहन घुसा चोर
'PM मोदी का मुखौटा' पहन घुसा चोर


Bhilwara Theft Attempt: राजस्थान के भीलवाड़ा से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक मोबाइल फोन की दुकान में हुई चोरी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इस दुकान में चोरी करने वाले युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दिखने वाला मास्क पहना हुआ था. शानदार तरकीब लगाने के बावजूद वह संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. यह घटना सोमवार को करेड़ा कस्बे में स्थित ‘मातेश्वरी मोबाइल शॉप’ में हुई. दुकान के मालिक लक्ष्मण सेन के मुताबिक, चोर सीढ़ियों वाले गेट का ताला तोड़कर छत के रास्ते से होते हुए घुसा था. उसने 35 से 40 करीब 4-5 लाख रुपये कीमत वाले स्मार्ट फोन चोरी किए और फरार हो गया. 

मोदी का मास्क पहन की चोरी 

दुकान के मालिक लक्ष्मण सेन को चोरा का पता मंगलवार सुबह चला. जब सुबह उन्होंने दुकान खोली तो देखा की भीतर तोड़फोड़ की गई थी. मंहगे मोबाइल फोन के डिब्बे खाली थे और पूरा सामान फर्श पर बिखरा हुआ था. शिकायत मिलने के बाद करेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जगह की जांच की. दुकान के भीतर लगे CCTV फुटेज की जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए पीएम मोदी जैसा दिखने वाला मास्क पहना हुआ था. 

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एक और जगह सेंधमारी की शक

पुलिस के मुताबिक, इसी गिरोह पर उसी रात बीज गोदाम चौक के पास स्थित ‘सांवरिया मोबाइल’ दुकान में चोरी की कोशिश करने का भी शक है. सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश युवक दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. नाकाम होने के बाद वह वहां से भाग जाता है.

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पुलिस ने शुरू की जांच

इस चोरी की घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि जब शहर के सबसे व्यस्त इलाके की दुकानें भी सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. व्यापारियों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है. पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है.

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Tags: Bhilwara Policebreaking newsCCTV Viral Videorajasthan news
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